La participante del reality de canto y baile ‘Reinas del show’, Allison Pastor está cada vez más cerca de alzar la copa del concurso conducido por Gisela Valcárcel, sin embargo, para ella lo más importante es haber cumplido su sueño de bailar en la pista en el afamado show y haber aprendido y conocido diferentes personas.

“Fuera de ganar o perder, así pierda, yo ya gané mucho, estoy aprendiendo técnicas de baile, aprendiendo nuevos géneros musicales, conociendo gente hermosa a mi alrededor. Como dije, estoy cumpliendo uno de mis sueños, y estoy completamente feliz. Ahora solo estoy concentrada en dar lo mejor de mí y en que el público se divierta con cada una de mis presentaciones”, señaló Allison Pastor a la prensa.

“Llego a la sexta gala contenta, muy cómoda, con muchas ganas de dar lo mejor de mí. Yo estoy aquí para cumplir un sueño: bailar en la pista de Gisela (Valcárcel), así que estoy súper agradecida por eso. En esta gala llego con un festejo y pensé que este baile era mucho más fácil, pero tiene sus complicaciones, tiene su zapateo, su técnica, su ritmo... Igual, estoy dispuesta a dar lo mejor, así que estén preparados porque van a ver una gala muy bonita”, agregó la participante.

Explicó que su principal ventaja dentro de la competencia es que tiene todas las ganas de dar todo de sí, su compromiso lo que la ayuda a desenvolverse. Además, agradeció a su esposo, el actor Érick Elera por su apoyo para que ella cumpla su sueño.

“Si estoy parada hoy en la pista es por él. Erick me motivó a que cumpliera mi sueño, porque él sabe que me encanta bailar y que uno de mis sueños era estar en esta pista. El apoyo de mi esposo es infinito, estoy agradecida con él, lo amo muchísimo... Él está de vacaciones y está cumpliendo la labor de padre y madre cuando no estoy, eso es muy importante, lo valoro mucho. Ahora Erick está de nano”, expresó entre risas.

También dejó en claro que su relación con Erick va viento en popa y la calificó como “cien por ciento complementaria, en todo sentido” debido a que están experimentando juntos y aprendiendo juntos.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO