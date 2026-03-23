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Resumen

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Durante años, las telenovelas brasileñas no solo entraron a las casas peruanas, se instalaron en la memoria emocional de un país. Eran historias que reunían a familias enteras frente al televisor. Hoy, ese vínculo de larga data encuentra una nueva forma de volver. La alianza entre América Multimedia, Globo y Del Barrio Producciones es una apuesta ambiciosa por recuperar la fuerza del melodrama a gran escala y traducirla al pulso e identidad peruana. El primer paso de ese camino será “Señora del destino”, una de las ficciones más recordadas de la televisión brasileña, que ahora buscará renacer con acento local.

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