Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, interpuso una denuncia ante el Poder Judicial contra Mack Aguilar, popularmente conocido como la Mackyna, acusándolo por violencia psicológica. El proceso fue admitido a trámite, y las autoridades programaron una audiencia de medidas de protección para este 8 de noviembre a las 11:00 a.m., donde se evaluaron los argumentos y evidencias presentadas por ambas partes.

El conflicto entre Pumarica y Aguilar se originó luego de que ella acusara públicamente a Christian Domínguez, expareja de Franco y amigo de Aguilar, de ser un “vividor y ratero”. Posteriormente, la Mackyna publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a una mujer que, según él, se involucraba con hombres casados, lo cual Pumarica interpretó como una alusión indirecta. Según la denuncia, Pumarica considera que dicha publicación le causó un daño psicológico.

Por su parte, la Mackyna se defendió ante la prensa y explicó que su publicación no justificaba una denuncia. “Imagínate, yo no puedo subir ni un post porque voy a recibir denuncias de todo el mundo. No le veo ni pies ni cabeza”, declaró el entrenador. Agregó que seguirá los procedimientos legales correspondientes y que, si la denuncia de Pumarica es desestimada, interpondría una contrademanda.

En apoyo a su amigo, Christian Domínguez advirtió públicamente que, si el proceso legal de Pumarica prospera, también considerará tomar medidas legales contra ella, ya que, según reveló, el calificativo de “ladrón y vividor” afecta su reputación, y que podría actuar judicialmente si el conflicto avanza.