Luego que se especulara que podría conducir o entrevistar a Melissa Paredes debido al conflicto que vive tras su divorcio de Rodrigo Cuba por ser protagonista de un ‘ampay’, la conductora de ‘Nunca Más’, Andrea Llosa descartó ambas posibilidades debido a que jamás defendería lo indefendible.

Así lo dejó bien en claro a través de su cuenta en Instagram, donde además calificó el comportamiento de Melissa Paredes como “cínico y descarado”. Y remarcó que no solamente defiende a las mujeres, sino también a los hombres.

“A ver, vamos a aclarar (por los comentarios que estoy leyendo) … En qué momento, hoy, yo podría ver a Melissa Paredes como representante del empoderamiento femenino y cómo yo podría defender a una mujer (solo por el hecho de ser mujer) cuyo comportamiento me parece, cada día, más cínico y descarado. Portavoz de una victimización barata, que ustedes, quienes me conocen, saben que detesto y por eso en mis dos programas, defiendo tanto a las mujeres como a los hombres, como este domingo en “Nunca Más”, donde ayudaremos a un hombre, por cierto. Los diarios han especulado y muchos de ustedes han asumido algo que no existe”, señaló Andrea Llosa.

Proyecto ‘Mujeres poderosas’

También aprovechó para dar detalles sobre su programa ‘Mujeres poderosas’, cuyo proyecto tiene tres meses y que lleva conferencias gratuitas de empoderamiento, relaciones tóxicas y cómo identificar a un posible agresor a provincias como Arequipa, Piura, ahora iremos a Trujillo.

“Además, con el proyecto “Mujeres poderosas”, visitamos desde hace varios meses “Ollas comunes” de distintos distritos y ahí converso con ellas sobre lo valiosas que son y que no deben soportar ningún tipo de violencia. Ahora el proyecto creció y “Mujeres Poderosas” entra al mundo digital y el primer tema es ‘relaciones tóxicas’”, sostuvo.

“Ni siquiera e intentando contactarla”

Andrea Llosa remarcó que tiene una certificación como coach, lo que le permite poder abordar temas difíciles de la vida diaria y por eso tendrá a una invitada que compartirá sus experiencias, errores y cómo uno se cae y se levanta.

“Mi invitada no es MELISSA PAREDES. Ni siquiera e intentando contactarla. Ustedes y yo, nos conocemos desde hace muchos años y saben muy bien que jamás defendería situaciones que considero indefendibles. Un abrazo, ya les seguiré contando”, reiteró.