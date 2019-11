En septiembre pasado, Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños luego que diera a conocer que contrajo matrimonio con la cantante de salsa Linda Bell Viera Caballero más conocida como La India. Ahora, el conductor de televisión acaba de cumplir sus tres primeros meses de casado con la artista.

A través de cuenta oficial de Instagram, el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” compartió un romántico video donde lo vemos besando a la intérprete de “Dicen que soy”.

“Hoy cumplo 3 meses de casado al lado de mi esposa ¡Qué bello es el amor! Espero que mis amigos me visiten en Puerto Rico, mañana haremos una reunión con mi esposa @indiaproductions a las 6:45 PM en el viejo San Juan, los espero. Los que puedan, vengan; los que no, entenderé que no tienen para el pasaje”, fue la leyenda con la que acompañó su publicación.

El clip alcanzó a tener más de 63 mil reproducciones y generó diversas reacciones entre sus seguidores, hubo muchos que se mostraron incrédulos y otros felicitaron la unión de La India y Andrés Hurtado.

“Es broma, ¿no? Alguien q me saque de dudas, este matrimonio es broma, ¿cierto?”, “Tu boda es más finta como tu barba”, “Elegante, caballero y bonito. La India a tu lado se merece ser feliz, bella pareja, sube más vídeos con la bella india”, “Elegante caballero y bonito me imagino una reina la india a tu lado se merece ser feliz y que hayan éxitos bella pareja sube más vídeos con la bella india”, fueron algunos comentario.

Luego de haberse casado, el popoular Chibolín y “La India” se han dedicado tiernos mensajes a través de Instagram.

“Gracias por tanto amor”, escribió la intérprete, mientras su esposo colocó el mensaje “Voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Gracias, amor de mi vida. Eres tan grande y humilde que me honras con una fotografía nuestra. Amén”.