Anna Carina sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram luego que compartiera un video donde la vemos al lado de Connie Pena, la doble de Jennifer Lopez.

En el clip de unos cuantos segundos, Anna Carina y Connie aparecen bailando “Dónde están”, el nuevo tema musical de la hermana de María Pía Copello.

“¡Pellízquenme! La ídolo @jlo bailando #DondeEstán. En la semana de lanzamiento. @chocquibtown #LatinGrammys2019 #LasVegas. Los envidiosos dirán que es @conniepena”, escribió en la leyenda la también conocida intérprete de “Callao".

El parecido entre Connie Pena y la diva del Bronx es tal que muchos fanáticos de la peruana creyeron que se trataba de Jennifer Lopez, y como era de esperarse, mostraron su asombro en los comentarios.

“Me muero. Qué paja. Muy feliz por todo Anna Carina, me encanta verte cada vez más arriba”, “Jesús”, “Ay me encanta, te mereces todo lo bueno que te está pasando. Te felicito de corazón”, “No lo puedo creer, genio”, “Me la creí”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

En sus redes sociales, Anna Carina contó que se encuentra en Las Vegas promocionando su nuevo tema musical, lugar donde habría coincidido con la doble de Jennifer Lopez.

Asimismo, la peruana se mostró feliz por vivir de cerca la ceremonia de Premios Grammy Latinos 2019, donde más de un peruano ha sido nominado.