El bailarín y nuevo jale de ‘Esto es guerra’, Anthony Aranda minimizó las declaraciones de Paula Manzanal, quien mostró en el programa de ‘Magaly TV, la firme’ los chats y audios donde él se mostraba muy cariñoso poco antes de ser ampayado con su actual pareja Melissa Paredes.

Anthony Aranda dejó en claro para América Espectáculos que su relación con la protagonista de ‘Ojitos hechiceros’ está muy estable debido a que se tienen mucha confianza, por eso minimizó las declaraciones de Paula Manzanal.

“De Paula no tengo absolutamente nada que hablar, antes no me nació hablar de ella y menos me va a nacer ahora que estoy tan feliz con mi relación. Lo único que sí es que haga su circo de uno porque yo no me voy a prestar”, sentenció.

El nuevo integrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que no le afectan las críticas que ha recibido hasta el momento y menos las declaraciones de aquellos que dicen que su relación con Melissa Paredes es solo un amor de verano.

“Yo tomo las cosas de quien vienen, la mayoría de personas que están en el medio no me conocen, entonces pueden especular por entretener a la gente, por rating o lo que sea. Eso no tiene por qué afectarme, yo sé quién soy y toda mi gente sabe quién soy. Quisieron agarrarme, pero no”, dijo.

“Lo gracioso es que toda la gente ahora es vidente, bueno, entonces que se saquen la tinka y que me regalen un poquito, ja, ja, ja. Nosotros supertranquilos, yo confío mucho en ella y ella confía en mí, entonces es parte de...”, agregó.

