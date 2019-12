Antonio Pavón manifestó su pesar porque desea festejar Navidad junto a su hijo en España; sin embargo, Sheyla Rojas, madre de su pequeño, habría prohibido que este viaje.

“Antoñito debería pasar Navidad con la familia en España, pero Sheyla le prohíbe viajar. Es una pena, el pobre niño se está criando solo con una nana, mientras la mamá se dedica a viajar con hombres desconocidos. La familia de Sheyla y mi familia están preocupadas por el niño”, sostuvo al diario “Trome”.

Sobre el supuesto romance entre Rojas y Valentino Lázaro, futbolista del Inter de Milán, Pavón subrayó que no le interesa la vida privada de su expareja. “Me da igual lo que haga con su vida. Solo nos preocupa Antoñito. Su mamá no está, Sheyla no lo cuida”, agregó la exfigura de Latina.