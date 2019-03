Apple TV+: series originales, precio, fecha de lanzamiento y todo sobre la plataforma de streaming de Apple

Durante el Keynote 2019, Tim Cook, CEO de Apple, confirmó el lanzamiento de la plataforma de streaming de la prestigiosa compañía tecnológica, que pretende competir contra Netflix. Con este nuevo producto denominado Apple TV+, la empresa tiene la intención de revolucionar el mundo de la televisión, el cine y el streaming en general.

Este nuevo sistema de video bajo demanda está diseñado para reproducir contenido multimedia digital desde la iTunes Store, YouTube, Flickr, iCloud, Vimeo, Netflix o de un ordenador con macOS o Windows con iTunes en una televisión de alta definición.

Apple TV+ pretende asociar series, películas, deportes y noticias con contenido producido por famosos como Steven Spierberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell o Jason Momoa.

El aclamado director de clásicos como "Jaws," las sagas "Indiana Jones" y "Jurassic Park" fue parte del video promocional de Apple TV+ junto a otras caras conocidas como M. Night Shyamalan, Ron Howard o J.J. Abrams. El apoyo de Spielberg a este nuevo proyecto sorprendió a todos debido a que él siempre ha mostrado su rechazo a Netflix.

¿QUÉ SERVICIOS Y CANALES SE UNIRÁN A APPLE TV+?

Apple TV+ no solo tendrá su servicio de streaming con contenidos originales, sino también varias plataformas ya existentes se han unido en Apple TV Channels. Entre ellos servicios y canales de pago como:

HBO

Starz

Showtime

MTV Hits

CBS All Access

Amazon

Hulu

Epix

Todos estos servicios estarán disponibles en Apple TV+. Para acceder a ellos solo se necesitará pagar la suscripción correspondiente a cada plataforma. Pero, además de series, películas, programas y contenido original, la nueva app también incluirá deportes y noticias en directo.

La empresa de Cupertino (California, EE.UU.) plantea así un servicio de deportes y noticias a la carta donde el usuario podrá elegir qué tipo de contenido ver, lo que la convertirá en una de la plataforma más completa del mercado.

PRECIO DE APPLE TV+

Según explicó el vicepresidente de servicios de Apple, Peter Stern (exdirectivo de Time Warner Cable), Apple TV Channels permitirá a los usuarios pagar únicamente por aquellos canales que quieran ver, sin tener que contratar paquetes, y permitirá descargar los contenidos para que puedan ser visualizados sin conexión a internet.

Los contratos de los servicios streaming suelen cambiar según el país por lo que es muy probable que suceda lo mismo con Apple TV. Asimismo, muchos de los canales que incluye la nueva plataforma solo están disponibles en Estados Unidos, así que podría tener una lista diferente de servicios y canales de pago.

Roger Rosner, vicepresidente de aplicaciones en Apple Inc., habla durante el evento de lanzamiento de productos de la compañía en el Steve Jobs Theater en Apple Park. (Foto: AFP) Roger Rosner, vicepresidente de aplicaciones en Apple Inc., habla durante el evento de lanzamiento de productos de la compañía en el Steve Jobs Theater en Apple Park. (Foto: AFP)

FECHA DE LANZAMIENTO DE APPLE TV+

Apple TV+ estará disponible en más de 100 países dentro de unos meses. Además de no incluir anuncios, esta plataforma streaming estará disponible en varios dispositivos desde el día del lanzamiento: ordenadores, Smart TV, iPad, iPhone y en otros como Roku y Fire TV Stick de Amazon.

Si bien la mayoría de los aparatos compatible son de Apple, tal vez en el futuro el servicio de video bajo demanda también esté disponible en los móviles de la competencia.

SERIES ORIGINALES DE APPLE TV+

AMAZING STORIES

​

Steven Spielberg creará una antología basada en una serie de terror y ciencia ficción de 1985. La historia aborda la exploración de las maravillas del mundo desde el punto de vista de cineastas y escritores contemporáneos aportando toques de fantasía. La serie de los 80 fue dirigida por Spielberg para NBC y contó con dos temporadas.



THE MORNING SHOW

​

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell serán los protagonistas de la serie que se basa en el libro homónimo del corresponsal de la CNN Brian Stelter. "The Morning Show" tendrá dos temporadas de 20 episodios que narrarán la vida de los presentadores de televisión matutinos. En este proyecto dirigido por Mimi Leder y producido por Kerry Ehrin, mientras las dos actrices interpretarán a dos mujeres ambiciosas del mundo de la televisión, Carell da vida a un presentador que pelea por ser relevante en un panorama que cambia constantemente.



Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tienen una serie propia en Apple TV+, "The Morning Show" (Foto: AFP) Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tienen una serie propia en Apple TV+, The Morning Show (Foto: AFP)

LITTLE VOICE

​

El director J.J. Abrams será el encargado de desarrollar una serie de diez episodios junto a la cantante Sara Bareilles, que es una mezcla de drama y comedia y se centrará en varios jóvenes de Nueva York que luchan por hacerse un hueco en el mundo de la música en los años 20.



MY GLORY WAS I HAD SUCH FRIENDS



J.J. Abrams y Jennifer Garner volverán a trabajar junto, esta vez, en un drama que se basa en el libro de Amy Silverstein. Todo se desarrolla a partir de una experiencia real de la escritora y en un grupo de mujeres que la apoyaron cuando iba a ser sometida a un trasplante de corazón.



THRILLER DE M. NIGHT SHYAMALAN



Apple TV+ consiguió que M. Night Shyamalan dirija un thriller psicológico de diez episodios. Aunque la serie ya fue rodada, aún no tiene nombre oficial.



SEE

​

Jason Momoa será protagonista de la serie creada por Steven Knight y dirigida por Francis Lawrence. Alfre Woodard también será parte de esta historia que se centra en un planeta Tierra siglos después de haber vivido un virus mortal que acabó con la mayoría de la población y dejó a los supervivientes ciegos.

PROGRAMAS DE OPRAH WINFREY

​

Oprah Winfrey ha firmado un contrato de varios años con Apple para crear diferentes proyectos: libros, podcasts, aplicaciones. Hasta el momento se sabe de dos documentales: “Toxic Labor”, que se centrará en las desigualdades de género; y otro aún sin título que hablará de los problemas de adicción y la salud mental.



SERIE PROTAGONIZADA POR BRIE LARSON

​

Brie Larson interpretará a la agente secreta de la CIA Amaryllis Fox en una historia basada en hechos reales. La serie mostrará el camino profesional y sus relaciones personales. Además, Larson será productora ejecutiva del proyecto que tiene como guionista a Megan Martin (“Animal Kingdom”).



DEFENDING JACOB

​

Chris Evans será el protagonista de esta serie de ocho episodios que se centrará en Andy Barber, un padre que descubre que su hijo de 14 años es sospechoso de haber asesinado a su compañero de clase.

BARRIO SÉSAMO

​

La Gallina Caponata y demás personajes del programa infantil podrían volver como parte del nuevo contenido educativo para los niños que prepara Apple TV.

También se sabe que están en desarrollo: