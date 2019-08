"El artista del año" vuelve este sábado: ¿Quiénes competirán?

Gisela Valcárcel inicia este sábado a las 9:00 p.m., vía América TV, una nueva temporada de "El artista del año", programa que enfrenta en pruebas de canto, baile y actuación a populares personajes de la televisión nacional.

Esta nueva edición del programa de competencia reunirá a once participantes. El modelo Emilio Jaime, el actor Juan Carlos Rey de Castro, la actriz Miluska Eskenazi, el actor Miguel Álvarez, las cantantes Briyit, 'La vampiresa de la cumbia', y Paula Arias, entre otros.

Los participantes ya iniciaron los ensayos. Emilio confió que le cuesta el tema del baile, sin embargo destacó que dará fuerte pelea, pues su objetivo es ganar.

"Me considero un artista que no solo puede cantar urbano, puede cantar otros géneros. Acá he venido a trabajar, a dar lo mejor de mí, y busco cumplir el objetivo", dijo la figura de 'realities show'.

Asimismo, Briyit, 'La vampiresa de la cumbia', se mostró emocionada de participar y confía en salir airosa de este "gran reto".

El sábado último se desarrolló la final de "Reinas del show". La modelo Vania Bludau se impuso en la competencia y se hizo acreedora de una corona y de S/ 25 mil.