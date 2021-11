Christian Nodal se presentó en Cancún como parte de su Tour 2021, cuando de pronto su novia Belinda sorprendió a los fans del intérprete de “Adiós amor” al aparecer en el escenario para saludar al público y acompañar a su pareja durante unos minutos; sin embargo, ella no esperaba que el público le pidiera que cante “Sapito”.

¿CÓMO REACCIONÓ BELINDA CON EL PÚBLICO?

En el video, que compartió la usuaria @Chamonic3 en Instagram, se observa a la intérprete de “Bella traición” saludar a los fans de su pareja, a quien antes de marcharse le da un abrazo y un beso en la mejilla. Sin embargo, cuando estuvo a punto de dejar el escenario, varios de los asistentes comenzaron a pedirle que cantara su exitosa canción El sapito.

“¡Sapito, sapito, sapito!”, comenzó a gritar la multitud, pese a ello Belinda no se mostró molesta, solo hizo una incómoda sonrisa, mientras se despedía con una mano y abandonó de inmediato el lugar.

¿BELINDA YA NO LE TIENE CARIÑO A EL SAPITO?

Este reciente hecho no es algo nuevo para Belinda, pues en 2016 explotó en pleno concierto cuando sus fanáticos le suplicaron interpretar la canción y ella mencionó: “¿Es en serio?, en serio teniendo tantas canciones, tantos años de carrera... ¿Siempre me van a pedir “El sapito”?”. Esa misma molestia se hizo presente durante una emisión de La Voz México Senior, cuando Yahir y Ricardo Montaner con el afán de molestarla nombraron el tema infantil.

“¿Él se sabrá esa tuya?”, comenzó diciendo Montaner, a lo que Yahir agregó “¿El Sapito? Sí, seguro”. Al notar la molestia de la integrante del jurado, Ricardo Montaner negó haberse referido a esa canción; sin embargo, la cantante no pudo disimular su incomodidad y le reclamó.

“Sabes perfectamente que te referías a esa, porque tú provocaste que Yahir dijera esa palabra. Mire, usted no conoce esa canción, no tiene importancia, lo que tenemos...”, comenzó diciendo Belinda, hasta que Yahir la interrumpió y le pidió cantar “El Sapito”. “Sí la debe de conocer. Cántale un pedacito para ver si la conoce (...) Es una canción infantil muy bonita de Belinda, oye pero no tiene nada de malo es muy bonita”, dijo el ex participante de La Academia.

LA REACCIÓN DE NODAL CUANDO ATACAN A BELINDA

El cantante de música regional Christian Nodal se ha pronunciado ante las críticas a su relación con la popular cantante. En el mes de septiembre, el intérprete de De los besos que te di respondió, a través de las redes sociales a una usuaria que aseguró que tanto su carrera, como su vida personal, se vendrán abajo mientras siga al lado de Belinda.

“Mientras bases tu criterio en lo que la gente habla, lo que ves en las noticias y en los memes que salen, terminarás siendo siempre un objeto. La ‘flaca’ se llama Belinda y de corazón deseo que Dios te mande a una gran mujer para que sientas lo increíble que es tener un soporte y una compañera que da energía, amor, fuerza y paz. No es odio, sólo digo la realidad de las cosas”, escribió Christian.

El pasado 15 de octubre, hay que recordar, Nodal escribió un mensaje que parecía llevar dedicatoria a todas las personas que los han cuestionado, sobre todo luego de que se raparan parte de una ceja. “No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro. La fórmula que siempre nos funcionó”, publicó en Twitter.

¿POR QUÉ CHRISTIAN Y BELINDA NO ESTÁN CASADOS?

Para quienes dudaban de la continuidad del compromiso entre ambos, el intérprete de “Adiós Amor” confirmó que no hay nada que desee más en este mundo que estar casado con la mujer que ama; sin embargo, no quiere que su unión se lleve a cabo de forma improvisada.

“¿Qué si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Yo me muero por casarme con mi amor, pero ahorita no. No nada más es la agenda, es mucha preparación y hay que tener un estado emocional y todo, son muchas cosas, no solo una cosa”, señaló Nodal.