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Se casaron en 2014, fueron declarados solteros en 2019 y el divorcio se cerró a fines de 2024, tras una relación conflictiva. |(Foto: EFE)
Se casaron en 2014, fueron declarados solteros en 2019 y el divorcio se cerró a fines de 2024, tras una relación conflictiva. |(Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Brad Pitt ha logrado una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización.

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