El actor británico Callum Turner habló por primera vez sobre su boda con la superestrella Dua Lipa, asegurando a la revista Esquire que fue “el día más bonito” de su vida.

“Fue increíble, y fue el día más bonito de mi vida”, dijo Turner, de 36 años, al medio estadounidense en una entrevista publicada el martes, aunque advirtió que no quería hablar mucho del tema.

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Turner y Lipa, de 30 años, se casaron en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres el 31 de mayo, y las fotografías de la salida del recinto se viralizaron por internet.

Después, los recién casados volvieron a darse el sí en Villa Valguarnera, Sicilia, Italia, el 6 de junio, en una celebración que contó con la presencia de estrellas como Charli XCX y Elton John.

El actor fue cuestionado sobre lo raro que puede ser el interés qué generó su boda. “En general, es extraño cuando te sucede algo tan personal y luego se habla de ello públicamente y por mucha gente”, dijo.

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El actor de ‘Eternity’ también compartió que él y Dua Lipa comparten su amor por viajar y calificó de las vacaciones más mágicas, un viaje que hicieron a un safari en Sudáfrica. “Somos parte del mismo circo...Ambos tenemos la misma idea en mente: ‘Corre, recorre el mundo, explora y descubre’. Y sí, nos encanta hacerlo juntos”, expresó.

“Es bonito encontrar a alguien a quien amas y que te ama, y ​​con quien quieres estar todo el tiempo”, añadió.

Turner acaba de estrenar la cinta ‘One Night Only’ y es protagonista de la próxima serie de Apple TV ‘Neuromancer’.

Durante la entrevista el actor evitó hablar sobre los rumores de que ha sido elegido el próximo James Bond. “No tengo nada que comentar, y creo que lo mejor es no decir nada”, dijo.