icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Callum Turner y Dua Lipa se casaron en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres, el pasado 31 de mayo. ( Foto: Jamie MCCARTHY - AFP / Instagram - @dualipa)
Callum Turner y Dua Lipa se casaron en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres, el pasado 31 de mayo. ( Foto: Jamie MCCARTHY - AFP / Instagram - @dualipa)
Por Agencia EFE

El actor británico Callum Turner habló por primera vez sobre su boda con la superestrella Dua Lipa, asegurando a la revista Esquire que fue “el día más bonito” de su vida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.