Tras conocer el sensible fallecimiento de Camucha Negrete, el Ministerio de Cultura rindió un sentido homenaje a la actriz peruana, reconocida por su extensa y destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Por ello, mediante sus redes sociales, la Entidad escribió: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, “Camucha Negrete”, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria".

Para luego añadir que “siempre la recordarán por su talento y carisma que la hizo brillar en los escenarios”. “Desde sus inicios en el café teatro hasta su consagración en programas icónicos como ‘Risas y Salsa’, deja una huella imborrable” , agregaron.

Tras ello, extendieron sus condolencias a la familia, amigos y otros seres queridos de quien en vida fue Carmen Julia Chávez Negrete.

La actriz batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico en las últimas semanas, reveló Paula Mejía, una de sus nietas.

“Está muy delicada actualmente. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto” , señaló Mejía en declaraciones a América Hoy.

Por su condición, los médicos no pudieron iniciar el procedimiento. La reconocida artista falleció a los 80 años.

Camucha Negrete: una vida entregada al arte

Nacida en Iquitos, Carmen Chávez, conocida artísticamente como Camucha Negrete, y luego de incursionar en el café teatro, saltó a la televisión muy joven y rápidamente se convirtió en un rostro imprescindible del humor nacional

Luego trabajar junto a Augusto Ferrando, debutó en el programa "El tornillo" (1968) con Alex Valle y Néstor Quinteros. Luego participó en programas como "Risas y salsa", durante los años 80 y luego el célebre “Utilísimas” (1995).

Su versatilidad no se limitó a la comedia. En el cine, Camucha Negrete participó en dos adaptaciones de la novela "Pantaleón y las visitadoras" de Mario Vargas Llosa. Su carrera también se extendió a las telenovelas, actuando en exitosas producciones como "María Emilia, querida", "Pobre diabla" y "Simplemente María".

