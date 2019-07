"La casa de papel 3": Ursula Corberó y Álvaro Morte cuentan anécdotas del rodaje

Ursula Corberó y Álvaro Morte despidieron la temporada 13 de "El Hormiguero" y revelaron detalles de lo que será el próximo estreno de la parte 3 de "La casa de papel" en Netflix.

Ambos actores hablaron sobre el fenómeno en que se convirtió la serie, una vez transmitida en Netflix y contaron cómo vienen manejando el éxito que eso conlleva.

"Yo a la hora de trabajar, por ejemplo, y creo que el de mis compañeros es igual, yo no permito que en el trabajo esto me afecte para no dejarte llevar por todo este fenómeno fan. El espíritu que nosotros estamos tratando de mantener con esta nueva temporada es el que mantuvimos en las dos primeras", declaró Morte, quien en la serie encarna a "El Profesor".

ANÉCDOTAS

En otro momento de la entrevista, los actores revelaron una anécdota vivida en la primera temporada.

"En un escena a Enrique Arce (Arturo Román) le cosieron de verdad". El actor que le estaba cosiendo, cosió un poco más profundo y le cosió la carne de verdad", contó Morte.

Corberó, por su parte, reveló su fobia por las cucarachas y un detalle poco conocido durante el rodaje de la serie en Panamá.

"Las cucarachas tienen ahí unos ojos como sapos, pero en Tailandia también habían unas buenas cucarachitas. Pero yo creo que es como la ley de la atracción, cuando estás pensando todo el rato: No quiero encontrarme con este bicho, primero que lo estás buscando. Una persona que no tiene fobia a las cucarachas no está buscando cucarachas entonces no las ve", reveló la actriz, "Tokio" en la serie.

Ante la pregunta de Pablo Motos: ¿Han robado alguna vez en la vida real?, Úrsula Corberó confesó que sí.

"Yo sí, he robado. Fui con el colegio al Aquarium de Barcelona y vendían una chapa que ponía 'deja de mirar mi culo' y todo el mundo estaba en la edad de ser rebeldes y dije, yo también… y me pillaron. Lo pasé fatal porque me dijeron que iban a llamar a mis padres", comentó el actor entre risas.

Álvaro Morte también confesó que alguna vez robó pero que nunca fue descubierto. "Me llevé tres tonterías, aunque afortunadamente nunca me pillaron", dijo.

DATO

La tercera parte de "La casa de papel" será transmitida por Netflix a partir del 19 de julio.