Tras las acusaciones de acoso sexual y tocamientos indebidos presentadas por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, su esposa Mary Meza salió en defensa del músico, negando que este sea un agresor, para luego afirmar que ambos artistas tenían una relación clandestina desde hace dos años.

Tras las acusaciones de acoso sexual y tocamientos indebidos presentadas por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, su esposa Mary Meza salió en defensa del músico, negando que este sea un agresor, para luego afirmar que ambos artistas tenían una relación clandestina desde hace dos años. VIDEO RECOMENDADO: Reporte sobre el atentado con un explosivo en la vivienda de la cantante de cumbia Tamara Anguames. La familia denuncia temor y falta de resguardo policial, mientras se mencionan posibles motivos ligados a extorsión y un trasfondo político.