La pareja del artista denunciado aseguró que Naldy Saldaña habría consentido las agresiones pues mantendrían un romance | Foto: YouTube (Magaly TV)
La pareja del artista denunciado aseguró que Naldy Saldaña habría consentido las agresiones pues mantendrían un romance | Foto: YouTube (Magaly TV)
Por Redacción EC

Tras las acusaciones de acoso sexual y tocamientos indebidos presentadas por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, su esposa Mary Meza salió en defensa del músico, negando que este sea un agresor, para luego afirmar que ambos artistas tenían una relación clandestina desde hace dos años.

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