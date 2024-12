El salsero peruano César Vega fue acusado de incumplir su contrato al cancelar repentinamente las presentaciones que tenía previstas en Europa, entre el 4 y 16 de diciembre.

Al ser entrevistado por “Magaly TV, la Firme”, el empresario Alberto Lara, organizador del tour, acusó a Vega de no cumplir con lo acordado, a pesar de haber recibido el dinero prometido. “El monto total de la gira es de 35 mil euros, y quiero que César se haga responsable del comunicado que lanzó en sus redes sociales”, afirmó.

El organizador indicó que el 4 de diciembre se efectuaron los pagos pendientes, aunque aclaró que las transferencias interbancarias pueden tardar hasta dos días hábiles, Lara aseguró que la cancelación fue inesperada e ilegal.

Sin embargo, el cantante insistió que su decisión de no viajar fue motivada por la falta de los pagos del empresario. “A pesar de nuestra buena disposición, la empresa no cumplió con el cronograma de pagos establecido en el contrato”, indicó.

Asimismo, Vega, que se presentaría en Suiza, Italia, España y Francia, explicó que había llegado incluso al aeropuerto, pero debido a la falta de fondos, decidieron desistir de la gira. “Nos presentamos en el aeropuerto, pero no se visualizó el monto en mi cuenta. He sido aconsejado legalmente para no seguir adelante con la gira”, afirmó.

Este no es el primer incidente que pone en duda el profesionalismo del salsero. En julio, Vega fue denunciado por una discoteca en Pisco tras no cumplir con su contrato y, supuestamente, presentarse ebrio. Videos del evento lo mostraron bailando y fumando sobre el escenario.