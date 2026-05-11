Christian Cueva denuncia a Pamela López por alienación parental en agravio de sus hijos
El seleccionado peruano aseguró que no es verdad que sus hijos le tengan miedo o que no desean verlo. Según él, se trataría ellos estarían viviendo violencia psicológica por parte de su exesposa y su exsuegra.
Durante una entrevista en el programa “Amor y Fuego”, Christian Cueva acuso a su exesposa de ejercer alienación parental en agravio de sus hijos. “Ella les hace creer que mi relación terminó por Pamela López. No estoy de acuerdo con cómo se llevó la situación con mis hijos, tengo cosas por mostrar que las tengo guardadas por mis hijos. Yo sí creo que mis hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre“, declaró.
De acuerdo al futbolista presentó un video a los conductores del programa, como prueba de su acusación contra López. Aunque el video no fue expuesto por tratarse de menores de edad, los presentadores mostraron sorpresa al verlo.
De acuerdo a la defensa legal del seleccionado, Medaly Barrientos, gracias a las imágenes del video han podido detectar “situaciones evidentes”. “Son niños de 6, 7 y 10 años que se expresan de una persona y saben toda la situación: ‘Papá, te quieren por tu plata’, ‘Deja a esa mujer’, ‘Mi mamá me ha dicho que tú me dejaste’. Son situaciones que a Christian como padre le preocupan. Es parte de un proceso legal que estamos siguiendo”, detalló.
Por su parte, el jugador peruano mostró de cerca la grabación a Rodrigo González, quien no logró ocultar su sorpresa. “¿De dónde puede sacar una información así alguien menor? Es una información que una persona de esa edad no puede manejar, con unos términos que no debería manejar... papá es malo, papá se ha ido con otra mujer, se ha ido con Pamela Franco. Con nombre y apellido”, afirmó.
En otro momento de la entrevista, la abogada aclaró que en el video el menor afirma: “Mi mamá me ha dicho”. Ante esto, la conductora Gigi Mitre aseveró que “podría entender lo que dice la doctora, si hay más de este tipo, de que sí hay alienación parental”.
También acusa a exsuegra
Christian Cueva anunció que también tomó acciones legales contra su exsuegra, Beatriz Solórzano, quien, según el jugador, no le ha permitido ver a sus hijos en diversas ocasiones, a pesar de tener un régimen de visitas.
La defensa contó que Solórzano impidió a Cueva a ver su hija cuando esta se encontraba presuntamente enferma. “Betty Solorzano no dejó ver al señor Cueva para que le pueda asistir, llevarlo a una clínica (...) Entonces, para nosotros, consideramos como defensa que esto definitivamente es una violencia psicológica y una alienación parental que está ejerciendo también la madre de la señora Pamela López”, precisó.
Por su parte, Cueva contó que es falso que él haya tenido una orden de alejamiento de mis hijos. “Nunca fue verdad, hay cosas que se dicen porque nunca mostraron un documento”, afirmó.
Sin ver a sus hijos
Por otra parte, Cueva contó que durante un año, tras su separación, estuvo un año sin ver a sus hijos, pese a que intentó mantener el contacto de forma virtual. “Pasé un año sin verlos, pasé un año donde estuve con mucha ansiedad, no estuve concentrado en lo mío y me dolía mucho”, detalló.
“Ellos tenían su iPad, trataba de comunicarme con ellos en todo momento, pero al final le borraron todos los números míos, le bloquearon el iPad y no pude tener contacto“, relató el futbolista.