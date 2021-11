El romance en los dramas coreanos casi siempre está presente. Si bien, los protagonistas de la serie logran cautivarnos con su historia de amor, hay parejas secundarias que se roban la mirada de los fans por la química y la relación tan linda que puede verse en la trama.

Aunque la serie se puede centrar en la relación amorosa de la pareja principal, detrás de ellos hay personajes con historias de amor que nos emociona y nos hace suspirar en cada escena.

Por eso, te compartimos un top con nuestras parejas secundarias favoritas en k-dramas.

1. Yoon Myung Joo y Seo Dae Yung de Descendants of the Sun

El sargento Seo Dae Yung y la teniente Yoon Myung Joo son la pareja secundaria del dorama Descendientel del sol (Descendants of the Sun en inglés), que si bien es un drama militar, no faltó la cuota de amor dentro de la trama.

La historia de la pareja que parece ser un amor imposible te harán suspirar en cada secuencia del k-drama. Ambos personajes defienden su relación amorosa de las presiones familiares consiguiendo un final feliz.

Yoon Myung Joo y Seo Dae Young de Descendants of the Sun

2. Im Hee Kyung y Han Joon Woo de True Beauty

Si bien True Beauty nos atrapó con la historia de un triángulo amoroso, también nos sorprendió con una pareja secundaria que es aclamada por los fans del k-drama.

La pareja de esta historia está compuesta por Im Hee Kyung (Im Se Mi) y Han Joon Woo (Oh Ui Shik). Ambos personajes nos llenaron de risas y amor en cada capítulo. Además su relación recrea algunos clichés que de seguro te gustarán verlos.

3. Ga Eul y So Yi Jeong de Boys Over Flowers

Sin duda es la pareja secundaria favorita de Boys Over flowers. Ga Eul y So Yi Jeong no tienen nada que envidiar a la pareja principal, incluso recreean escenas dónde fueron bastante tiernos y adorables.

La química entre estos personajes atravesó la pantalla. Nos hicieron llorar cuando él se negaba a aceptar sus sentimientos, ilusionarnos cuando él actuaba como su protector y alegrarnos cuando se reencuentran. Esta pareja se robó el corazón de los fans y no importó que se tratara del dúo romántico secundario, fue igual de emocionante que de los protagonistas

Ga Eul y So Yi Jeong de Boys Over Flowers

4. Yoon Chan Young y Lee Bo Na de The Heirs

Yoon Chan Young y Lee Bo Na es la pareja más dulce en el k-drama “The Heirs”. Ambos personajes protagonizan una historia de amor envidiable. Las tiernas peleas y aventuras de los dos te atraparán desde el primer capítulo.

Yoon Chan Young y Lee Bo Na de The Heirs

5. La Parca y Sunny de Goblin

La Parca y Sunny de Goblin son la pareja que nos hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. Estos personajes tuvieron momentos tiernos y divertidos pero también escenas tristes y desgarradoras.

El amor que se tenían ambos protagonistas se mantuvo con la misma intensidad aún cuando no recordaban sus vidas pasadas. Un dorama imperdible para los que creen en el destino.

La Parca y Sunny de Goblin

