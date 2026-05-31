La bailarina y animadora Claudia Portocarrero confesó que estuvo un tiempo separada de su esposo, el holandés Michael Witkamp. En una reciente entrevista, la popular ‘Ñañita’ reveló que, tras su embarazo en 2015, un problema familiar la distanció de su pareja.

Durante un reciente episodio del podcast que conduce la ‘Ñañita’, en medio de una entrevista a Nelly Rossinelli, la bailarina contó que, tras quedar embarazada de su primogénita, vivió una dura separación de su esposo, ya que él tenía otra mentalidad.

“Salí embarazada y me separé un año, eso nadie sabe. Me separé de mi esposo, hubo sus problemas, ahí hubo sus cosas”, confesó la exparticipante de “El gran chef famosos”.

Claudia Portocarrero confesó que estuvo separada de su esposo. (Foto: Captura de YouTube / Claudia Portocarrero)

Según contó Portocarrero, su separación se dio en medio de una crisis debido a las diferentes expectativas que ambos tenían sobre su vida en pareja. La ‘Ñañita’ aseguró que su esposo prefería que se dedique a su hogar; sin embargo, ella quería seguir trabajando y, en ese momento, no coincidieron sus intereses.

“Él me quería en casa, paseando en los bosques de Holanda y tomándome un café a su lado. Sé que todas esperarían eso y respeto a quienes optan por ello (ser ama de casa), pero yo no nací para eso. Trabajo desde los ocho años y estoy acostumbrada a ser independiente y a mantenerme por mí misma”, explicó la exbailarina.

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En la misma línea, Claudia Portocarrero señaló que decidió mantener en privado los detalles de su separación, que duró un año. Tras esta etapa, ambos conversaron y lograron superar sus diferencias y lucharon por salir adelante como familia.

Claudia Portocarrero, la recordada 'Ñañita', se casó con el holandés Michael Witkamp. (Foto: Instagram)

“Finalmente pudimos conversar y retomar y empezar a ver a nuestra hija los dos y poner la mano para poder sacar adelante a nuestra hija… No es un momento bonito, es un momento muy fuerte”, señaló Portocarrero.

Como se recuerda, Claudia Portocarrero y el holandés Michael Witkamp iniciaron su relación en 2015, año en el que también nació su primera hija. Años después, en diciembre del 2023, decidieron casarse. Hasta ahora, nadie sabía que habían transitado una difícil separación.