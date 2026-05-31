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Claudia Portocarrero confesó que estuvo separada de su esposo. (Foto: Captura de YouTube / Claudia Portocarrero)
Claudia Portocarrero confesó que estuvo separada de su esposo. (Foto: Captura de YouTube / Claudia Portocarrero)
Por Redacción EC

La bailarina y animadora Claudia Portocarrero confesó que estuvo un tiempo separada de su esposo, el holandés Michael Witkamp. En una reciente entrevista, la popular Ñañita’ reveló que, tras su embarazo en 2015, un problema familiar la distanció de su pareja.

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