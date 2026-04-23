Tras un chequeo preventivo realizado el mes pasado, la actriz peruana Connie Chaparro contó en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de piel (melanoma), por lo que fue sometida a una cirugía para remover la lesión, que se encontraba en una etapa inicial.

Chaparro relató que acudió al dermatólogo inicialmente por una reacción alérgica. Aprovechando la consulta, solicitó una revisión de sus lunares, práctica que realiza anualmente debido a sus antecedentes familiares. Durante la inspección, el especialista identificó una lesión sospechosa y procedió a realizar una biopsia de forma inmediata.

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“Me llegó el mail que nunca quieres recibir: ‘Cáncer de piel in situ’ y la patología que me encontraron a mí: melanoma. En ese momento, se me cayó el mundo, me asusté horrible”, confesó la actriz.

Ante el diagnóstico, la actriz dijo fue derivada a un cirujano oncólogo, quien le recomendó pruebas auxiliares como ecografías, resonancias y mamografías para descartar una posible metástasis.

Momento emotivo en vivo donde Xiomy pide un anillo a su pareja, mencionando una roca pesada como regalo. Conversación juguetona sobre fortalecer el antebrazo, canción de Juan Manémico, saludos a Lupia y Jefferson for fan. Hablan de momentos bonitos en la relación, pasito a pasito, con risas y amor evidente en la transmisión.

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“Estaba limpia de todo, respiré profundo y dije: ‘Wow, qué suerte haber encontrado esto a tiempo’”, señaló, agregando que su intervención quirúrgica se realizó con éxito, pues actualmente en proceso de recuperación.

Finalmente, la conductora explicó que ha retomado su rutina con cuidados estrictos, como el uso constante de protector solar y evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación, concluyendo que se siente “más fuerte que nunca y renovada”.

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