Resumen

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Ante su diagnóstico, enfatizó la importancia de realizarse controles periódicos y de detectar a tiempo cualquier problema para evitar complicaciones | Foto: Instagram (Captura)
Ante su diagnóstico, enfatizó la importancia de realizarse controles periódicos y de detectar a tiempo cualquier problema para evitar complicaciones | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Tras un chequeo preventivo realizado el mes pasado, la actriz peruana Connie Chaparro contó en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de piel (melanoma), por lo que fue sometida a una cirugía para remover la lesión, que se encontraba en una etapa inicial.

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