Asimismo, el jugador argentino se consolidó como el máximo artillero histórico de los Mundiales al alcanzar los 18 goles | Foto: Instagram (@antonelaroccuzzo)
Asimismo, el jugador argentino se consolidó como el máximo artillero histórico de los Mundiales al alcanzar los 18 goles | Foto: Instagram (@antonelaroccuzzo)
Por Redacción EC

El futbolista argentino Lionel Messi celebró el 24 de junio su cumpleaños número 39 en plena disputa del Mundial 2026, una fecha que su esposa, Antonela Roccuzzo, conmemoró en su cuenta de Instagram al publicar siete fotos inéditas que muestran la intimidad de su vida familiar junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

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