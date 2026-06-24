El futbolista argentino Lionel Messi celebró el 24 de junio su cumpleaños número 39 en plena disputa del Mundial 2026, una fecha que su esposa, Antonela Roccuzzo, conmemoró en su cuenta de Instagram al publicar siete fotos inéditas que muestran la intimidad de su vida familiar junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La publicación incluyó imágenes nunca antes difundidas que repasan distintas etapas de su relación, además de una fotografía reciente de Messi con el uniforme de la selección y una imagen en sus historias que muestra al jugador a los 8 años con la camiseta de Newell’s Old Boys.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito” , escribió Roccuzzo en la dedicatoria que acompañó las fotos.

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El posteo tuvo una respuesta inmediata por parte del propio capitán de la Albiceleste, quien manifestó su afecto y reaccionó con nostalgia al observar la publicación. “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. Qué chiquitos éramos…”, respondió desde su perfil oficial.

Además del saludo familiar, el entorno de la Selección Argentina festejó junto al delantero, dado que sus compañeros de equipo le llevaron una torta para cantarle el tradicional feliz cumpleaños.

Compañeros de Messi en la Selección de Argentina le festejaron su cumpleaños

Este aniversario encuentra al capitán argentino en un alto nivel deportivo durante el desarrollo de la Copa del Mundo, donde se consolidó como el máximo artillero histórico de los Mundiales al alcanzar los 18 goles, tras anotar un triplete frente a Argelia y un doblete contra Austria.

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