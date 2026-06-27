La selección portuguesa, que integra CR7, jugará esta noche, a las 9 p. m. (hora Perú) contra el cuadro colombiano | Foto: Instagram (@georginagio) / EFE
La selección portuguesa, que integra CR7, jugará esta noche, a las 9 p. m. (hora Perú) contra el cuadro colombiano | Foto: Instagram (@georginagio) / EFE
Por Redacción EC

La ‘influencer’ Georgina Rodríguez llegó a Miami para acompañar a su prometido, el delantero portugués Cristiano Ronaldo, en la previa del partido de Portugal ante Colombia por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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