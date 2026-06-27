La ‘influencer’ Georgina Rodríguez llegó a Miami para acompañar a su prometido, el delantero portugués Cristiano Ronaldo, en la previa del partido de Portugal ante Colombia por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El traslado de Rodríguez hacia el estado de Florida se concretó luego de que la celebridad permaneciera varios días en territorio portugués cumpliendo con diversos compromisos de carácter personal y familiar, entre ellos el cumpleaños de su hijo mayor.

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Durante su llegada a los Estados Unidos, Rodríguez optó por un conjunto fiel a su estilo, que incluye un vestido mini negro de mangas largas con detalles de corsetería integrados destinados a definir la silueta, complementado con un fajín de tonalidad beige arena con efecto de piel de serpiente y estampado animal.

La indumentaria reportada incluye una sección superior con una abertura pronunciada en forma de V, redecillas y cordones cruzados ajustados con ojales metálicos plateados, donde se aprecia una pieza lencera de color negro.

Cristiano Ronaldo, con su 800º gol con Al Nassr, enseñó a IShowSpeed su celebración 'SIUUU' y le pidió tocar el bombo en los festejos tras la victoria 5-1. Speed, superfan de CR7, siguió las instrucciones y tocó el instrumento, generando una celebración inesperada y viral.

En cuanto a los complementos y accesorios utilizados, la empresaria incorporó calzado de tacón alto en color negro y piezas de joyería fina de alta gama, entre las que destaca su anillo de compromiso oficial y un collar ornamentado con una cruz de diamantes.

La presencia de Rodríguez en Miami marca el reencuentro de la pareja antes del decisivo duelo entre Portugal y Colombia por su continuidad en la Copa Mundial de Fútbol 2026, programado para hoy a las 9 p. m. (hora peruana).

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