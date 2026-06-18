La venezolana Rebeca Maiellano, imitadora de Shakira conocida como Shakibecca, podría enfrentar sanciones legales y económicas de la FIFA por el presunto uso no autorizado de marcas, símbolos y elementos gráficos del Mundial 2026 durante un espectáculo el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y es que, en aquel evento, denominado ‘FanPort’, una recepción de bienvenida dirigida a aficionados internacionales que llegaban a México con motivo del certamen futbolístico, la cantante fue invitada principal.

Según videos en redes sociales, el evento contó con diversas referencias, logotipos y materiales promocionales asociados directamente al torneo, lo que levantó cuestionamientos inmediatos entre usuarios de redes sociales y especialistas.

A las dudas regulatorias se sumó el hecho de que la citada presentación artística en el aeródromo capitalino no figuraba en las agendas promocionales ni en los cronogramas oficiales de actividades difundidos por la FIFA.

Asimismo, reportes de prensa locales indicaron que Maiellano interpretó en vivo el tema musical titulado “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 grabada originalmente por Shakira en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

En ese sentido, la doble de la intérprete colombiana podría incurrir en una severa penalización de carácter comercial, señalando textualmente que el uso no autorizado de estas marcas e imágenes pudo afectar a editores musicales, compañías discográficas, artistas, organizadores de eventos y otras partes interesadas, según Marca USA.

El medio informativo precisó que la máxima instancia del fútbol supervisa con rigurosidad cualquier uso de su propiedad que busque un beneficio comercial no regulado y que aparente un respaldo oficial de la federación.

Video sobre Shakira y su trayectoria artística, repasando momentos clave de su vida, su relación con el Mundial y el impacto de canciones que marcaron distintas etapas personales y profesionales. También alude a su capacidad para transformar el dolor en éxito y a su vigencia tras 30 años de carrera.

Hasta el momento, expertos de México concuerdan en que la viabilidad de una demanda judicial formal dependerá de si se demuestra plenamente el fin lucrativo o comercial del show ofrecido por la imitadora.

Sin embargo, todavía no existe un pronunciamiento oficial definitivo ni un documento legal expedido formalmente por las autoridades de la FIFA.

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