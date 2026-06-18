Resumen

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La imitadora de Shakira fue invitada a participar de un evento hecho por fans en México | Foto: Instagram (@shakibecca)
La imitadora de Shakira fue invitada a participar de un evento hecho por fans en México | Foto: Instagram (@shakibecca)
Por Redacción EC

La venezolana Rebeca Maiellano, imitadora de Shakira conocida como Shakibecca, podría enfrentar sanciones legales y económicas de la FIFA por el presunto uso no autorizado de marcas, símbolos y elementos gráficos del Mundial 2026 durante un espectáculo el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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