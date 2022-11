La figura de televisión, Dalia Durán, se animó a visitar el programa “América hoy” para aclarar por qué permitió que su agresor John Kelvín la abrazara y luego se sentaran juntos a cenar.

Ni bien apareció en el set de América Televisión, las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna la cuestionaron por dejarse abrazar por el hombre que ha sido condenado por agredirla física y psicológicamente.

“Vamos a aclarar... ese día le dije que aprovechemos para divorciarnos y así fue... Yo me sorprendí de ese abrazo, me tomó por sorpresa”, señaló Dalian Durán, algo nerviosa, quien explicó que fue el cantante quien la invitó a cenar junto a sus hijos porque los trámites de la conciliación fueron largos.

“Yo me estaba retirando, y la invitación fue por parte de John cuando está yendo al carro para retirarme, la verdad es que el día fue muy largo y dijo: ¿Por qué no vamos y comemos? Además, yo ya no le tengo miedo a Jhon”, añadió.

Aclaró que nunca estuvo sola con Jhon Kelvín y que jamás olvidará el daño que él le hizo en el pasado. “Nunca olvidaré las cosas que él me hizo, pero ese día en sí quise terminar en paz por tranquilidad de mis hijos, porque no lo voy a negar, mis hijos son felices de ver a su papá. Es lo único que me importaba en ese momento”, sostuvo.

Dalia Durán aclara su polémico encuentro con Jhon Kelvin 2