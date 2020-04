Tras anunciar que dio positivo por coronavirus (COVID-19), Danna García fue puesta en cuarentena obligatoria para poder curarse. Han sido tres semanas las que ha permanecido aislada y alejada de su pareja y su hijo. La conocida actriz decidió publicar en Instagram un video contando un poco cómo es el lugar donde cumple con guardar el distanciamiento social.

La protagonista de novelas como “Pasión de gavilanes” y “Qué bonito amor” aún debe permanecer alejada de sus seres queridos durante dos semanas más.

La actriz de 42 años tuvo que abandonar el hotel en el que se estaba hospedando debido a que no podía permitirse pagar cuentas tan altas. Danna García contó en sus redes sociales que ahora solo dispone de un colchón y una silla en su nueva habitación.

“Salí del lugar en donde estaba, tuve que aislarme en otro lugar porque tenía que pagar unas cuentas muy altas del hotel donde estaba hospedándome en esa pequeña habitación, entonces conseguí un lugar que no tiene nada más que un colchón y una silla, pero no se necesita nada más para estar bien”, dijo en Instagram.

La actriz agregó que se debe tener la responsabilidad del caso y tomar todas las medidas de seguridad para evitar contagiar de coronavirus a los demás.

“¿Qué hace uno en ese caso? Responsabilidad, no me puedo acercar a nadie, protección al máximo”, dijo Danna. “Yo ya pasé la etapa de mayor contagio, se supone que mi carga viral es lo mínimo, si es que queda carga viral, pero como es un virus tan nuevo y todavía no se tiene mucha información, todos tenemos que estar 45 días en los que se ve qué pasa con este virus”, concluyó.

