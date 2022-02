La cantante mexicana, Danna Paola dejó en claro que no quiere hablar sobre los cambios en su cuerpo, luego de que diera una entrevista para la revista People y la describieran así: “La actriz y cantante Danna Paola estrena figura y la presumió en exclusiva en People CHICA”.

Tras la publicación de la entrevista, Danna Paola utilizó sus redes sociales para expresar que se sentía algo decepcionada debido a que habló de diversos temas que le interesan como sus proyectos y estado actual.

Danna escribió en Twitter: “Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol pic.twitter.com/lAYCz7ie8Z — Danna Paola (@dannapaola) February 21, 2022

Luego en su cuenta en Instagram explicó que hablar sobre los cambios es su cuerpo no es un tema fácil debido a que por años sufrió burlas en los medios de comunicación.

“Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo, pero...”, escribió Danna.

“Esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo y, honestamente, evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”, agregó la cantante.