La actriz cómica Dayanita reveló que lloró de emoción al recibir las palabras de bienvenida que Jorge Benavides le brindó al recibirla en su programa “JB en ATV”.

Ella fue retirada del elenco por supuestas indisciplinas en abril de 2023. Por ello, tras haber protagonizado diversas polémicas a raíz de su partida, la joven actriz aseguró que se disculpó con Benavides en julio del año pasado.

“Hubo un encuentro previo que se dio a mitad del año pasado, había que calmar las aguas y tratar de enmendar los errores que cometí por mi indisciplina, y pedí disculpas”, contó.

De ese modo, Dayanita contó que vivió un grato momento durante las grabaciones del programa, el mismo que se emitirá este sábado 13 de enero por la señal de ATV.

“La pasé genial, me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido”, declaró la actriz al diario Trome.

Al retirarse de “JB en ATV”, la comediante integró el elenco de “El reventonazo de la Chola”, que conduce el actor Ernesto Pimentel, por eso, Dayanita aseveró que no tuvo problemas con él cuando le dijo que regresaría a ATV.

“Mi contrato terminó el 31 de diciembre. [Ernesto Pimentel] me dio bastante cariño, es una excelente persona también, pero ya había conversado y decidí volver a mi casa”, complementó.





Dayanita aclara que no intercedió para que Topito ingrese a “JB en ATV”





El comediante Jorge Benavides anunció a los nuevos integrantes de su programa y entre ellos figuraba el cómico ambulante Topito, conocido por haber sido pareja de Dayanita y protagonizar diversos escándalos mediáticos.

Por ello, Dayanita, a quien Topito habría sido infiel en repetidas ocasiones, aclaró que se sorprendió al notar su presencia en el programa de ATV y dijo que no intercedió para que ingrese al show.

“Él negoció por su lado, no lo traigo como mochila; es más, me sorprendí cuando me dijeron que también estaba en el elenco, y si lo han llamado es porque tiene talento”, relató.

A su vez, Dayanita dejó entrever que su relación con Topito se mantendría pese a las infidelidades que en el pasado condenó.

“Hubo un intercambio de palabras que toda pareja tiene, pero estamos llevando la relación de manera tranquila. Aparte tenemos trabajo, shows y ‘La casa de la comedia’”, indicó.