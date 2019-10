Noviembre será un mes decisivo para las compañías de streaming en el mundo. El último mes del año 2019 dos nuevas plataformas llegan para pugnar por los usuarios amantes de series y películas, en lo que muchos expertos han denominado como el inicio de la guerra del streaming. Nos referimos a Disney+ y Apple TV+, ambas verán la luz y desde ya luchan por destronar a Netflix.

Apple TV+ fue anunciada en marzo de 2019 y llegará al mercado de manera global el próximo viernes 1 de noviembre. Durante su presentación en el Teatro Steve Jobs en el campus Apple Park se presentaron algunas series originales como Amazing Stories, The Morning Show, Little America, Little Voices, Dickinson y Defending Jacob. Se trata de un servicio de transmisión por suscripción que contará con un catálogo exclusivo de las series y películas originales de la compañía. Al igual que otras plataformas de video bajo demanda no tendrá anuncios.

Por su parte, Disney+ llegará el 12 de noviembre de 2019 a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda; mientras que el resto de países tendrá que esperar hasta 2020 para contar con la plataforma que se centrará en el contenido de cine y televisión de Walt Disney Studios, así como película y series originales basadas en propiedades nuevas y existentes, incluido el contenido basado en Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Blue Sky Studios.

LA MILLONARIA INVERSIÓN DE DISNEY+ Y APPLE TV+

Pero, lo que muchos se preguntan es que ¿cuál es el presupuesto que invierten tanto Disney+ como Apple TV+ para finalmente superar a Netflix? El barómetro más útil para medir estas inversiones radica en el presupuesto de las series originales con las que contará cada plataforma de streaming.

Según reportó The Hollywood Reporter, ambas los presupuestos que compañías tienen destinadas a sus producciones jugarán un papel importante a la hora de exigir a sus usuarios que pague sus tarifas mensuales. En términos generales, señala el portal, Disney+ y Apple TV+ rondarán los mil millones de dólares de inversión en contenido original en su debut.

Para “The Mandalorian”, por ejemplo, Disney+ habría destinado unos 15 millones de dólares para su realización. En tanto, las ficciones de Marvel como “The Falcon and The Winter Soldier” o “WandaVision”, implicarían una fuerte inversión de 25 millones de dólares por episodio.

Netflix no solo deberá enfrentar la salida de grandes show de su catálogo, sino la llegada de nueva competencia, como los servicios de streaming de Apple y Disney. (Foto: Reuters)

Por su parte, Apple TV+ también habría gastado 15 millones en cada uno de los capítulos de “The Morning Show”, lo que supondría a unos 300 millones para las dos temporadas de la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Mientras que por “See”, la compañía de la manzana estaría invirtiendo unos 240 millones por dos temporadas.

¿Y NETFLIX?

Si bien la inversión inicial que Apple y Disney están haciendo en sus plataformas de streaming es millonaria, está lejos de los 15 mil millones que se espera que Netflix haya gastado durante todo el 2019. Sin embargo, la compañía se encuentra obligada a mantener el enorme gasto luego de quedarse sin las licencias de Disney, Universal o Warner, que también lanzarán sus propias plataformas.

Pese a ello, el servicio de transmisión se mantiene como el rival a batir con su base de 158,3 millones de usuarios.

LAS VENTAJAS DE DISNEY+ Y APPLE TV+

Disney tiene un as bajo la manga: su vasto catálogo original de películas y series. Además, la compañía cuenta con las grandes franquicias como Star Wars o Marvel.

Y si Disney parte con ventaja con sus sagas, Apple no se queda lejos con sus cerca de 1.400 millones de dispositivos dispersados por todo el planeta.

En cuanto a los suscriptores, antes de sus respectivos lanzamientos, las estimaciones de Disney rondan 60-90 millones de usuarios para 2024; mientras que Apple TV+ estima tener unos 100 millones de clientes alrededor de 2023.