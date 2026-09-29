Petronila González, madre del futbolista Paolo Guerrero conocida como Doña Peta, se pronunció por el nuevo embarazo de la modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien espera su tercer hijo con deportista.

En ese sentido, la progenitora del delantero de Alianza Lima ofreció estas declaraciones durante la presentación de un podcast que conducirá junto a las madres de Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, y la hija de Luis Advíncula.

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Durante el encuentro con la prensa, González se refirió al posible sexo del bebé. “Dicen que es mujercita. A mí me gustan las nietas mujeres”, comentó entre risas para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, tomó con humor la decisión de la pareja de hacer crecer la familia. “Ya son muchachos… Sabes que si quieren tener hijos, que los tengan. Si ellos son los que van a mantener, no yo”, manifestó.

En la misma rueda de prensa, González respondió a las versiones por un supuesto distanciamiento con la modelo, rechazando cualquier conflicto.

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“Yo bien, no tengo problemas, es la madre de mis nietos y tengo que estar bien. Mientras mi hijo sea feliz, yo soy feliz. Son problemas ya de hogar de ellos, yo no me puedo meter, la tercera sobra”, afirmó sobre su relación con Consorte.

El embarazo fue confirmado por la propia Ana Paula Consorte en redes sociales con el mensaje: “Ya eres nuestro amor más esperado”. Este será el tercer hijo de la pareja, tras el nacimiento de Paolo André y de Giussepe.