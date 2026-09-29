El anuncio del embarazo fue hecho por la propia Ana Paula Consorte a través de su cuenta de Instagram | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El anuncio del embarazo fue hecho por la propia Ana Paula Consorte a través de su cuenta de Instagram | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Petronila González, madre del futbolista Paolo Guerrero conocida como Doña Peta, se pronunció por el nuevo embarazo de la modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien espera su tercer hijo con deportista.

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