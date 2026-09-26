Por primera vez, los actores de doblaje que interpretan a Gokú en japonés, español latino, inglés e hindi se reunieron en Houston, Texas, durante las actividades previas de la convención de cultura japonesa Tokyo X 2026.

El encuentro reunió a Masako Nozawa, voz original del personaje en Japón; Mario Castañeda, intérprete para Latinoamérica; Sean Schemmel, encargado de la versión en inglés; y Ankur Javeri, representante del doblaje en hindi. Los cuatro compartieron una cena antes del inicio de las jornadas del festival en el complejo NRG Park.

A través de sus redes sociales, Javeri calificó la reunión como una “noche histórica y épica” y dedicó un mensaje de agradecimiento a los seguidores del anime y de Dragon Ball en India y el resto del mundo que esperaron durante años un encuentro de esta naturaleza.

Además, destacó la bienvenida de sus colegas y envió un saludo de cumpleaños a Nozawa por sus 90 años.

¡Épico! 💥



Más imágenes del histórico encuentro entre cuatro voces de Goku, previo al evento Tokyo X 2026.



Masako Nozawa (🇯🇵)

Mario Castañeda (🇲🇽)

Sean Schemmel (🇺🇸)

Ankur Javeri (🇮🇳)



🎥: ginasanchezb (Instagram) https://t.co/WItS08Adxc pic.twitter.com/OSO4aIfXvB — Sekai DB 世界 (@Sekai_DB) September 26, 2026

La convención también marca la primera participación de Masako Nozawa en Texas y reúne actividades como exposiciones, competencias de videojuegos, exhibiciones automotrices y muestras gastronómicas para los seguidores de la franquicia creada por Akira Toriyama en 1986.

Durante este fin de semana en Estados Unidos, las cuatro voces de Goku participarán en sesiones con los asistentes del evento, que reúne a seguidores de la animación japonesa y la cultura asiática en la ciudad estadounidense.

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