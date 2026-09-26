Los actores de doblaje que dan voz al personaje de Goku en japonés, español latino, inglés e hindi se reunieron por primera vez en la ciudad de Houston | Foto: Instagram (@ankurjaveri) / Composición EC
Los actores de doblaje que dan voz al personaje de Goku en japonés, español latino, inglés e hindi se reunieron por primera vez en la ciudad de Houston | Foto: Instagram (@ankurjaveri) / Composición EC
Por Redacción EC

Por primera vez, los actores de doblaje que interpretan a Gokú en japonés, español latino, inglés e hindi se reunieron en Houston, Texas, durante las actividades previas de la convención de cultura japonesa Tokyo X 2026.

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