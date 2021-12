Entramos al último mes del año y la industria del entretenimiento alista nuevas producciones para disfrutar en streaming. Desde historias de amor, misterio o diversión, si eres un amante de los dramas coreanos , conoce aquí que estrenos llegan en los próximos días.

Después del gran éxtio de “El Juego del Calamar”, nuevos títulos y sorpresas se estrenan este mes para terminar el año con una maratón. En esta lista destacan Snowdrop, The Silent Sea, Bad and Crazy, Only One Person, Three Hunreds of Meals y muchos más k-dramas.

A continuación, te compartimos una lista de doramas que llegan a tus plataformas favoritas, Netflix, Disney, VIKI, DORAMASFLIX, etc. Apunta tus favoritos.

SERIES COREANAS QUE SE ESTRENAN EN DICIEMBRE

User Not Found

Es un drama juvenil que se desarrolla en una secundaria. Aquí dos estudiantes de transferencia que comparten el mismo nombre deciden hacer un contrato secreto para intercambiar identidades.

Canal: YouTube 콬 TV (KOK TV) y WATCHA

YouTube 콬 TV (KOK TV) y WATCHA Actores: Bae Jin Young y Shin So Hyun

Bae Jin Young y Shin So Hyun Fecha de estreno: 3 de diciembre

Bad and Crazy

Bad and Crazy es el nuevo drama de los actores Lee Dong Wook y Wi Ha Joon, que tocará la corrupción que existe dentro de la policía en Corea Del Sur. Verás un drama de suspenso con un toque de fantasía.

Canal: iQiyi

iQiyi Actores: Lee Dong Wook y Wi Ha Joon

Lee Dong Wook y Wi Ha Joon Fecha de estreno: 17 de diciembre

Snowdrop

“Snowdrop” es el nuevo dorama en el cual veremos a Jisoo de BLACKPINK con un papel protagónico junto a Jung Hae In. Un melodrama-romance ambientado en Seúl, en 1987, que cuenta la emotiva historia de amor de los estudiantes universitarios Su Ho y Young Ro.

Canal: JTBC en Corea del Sur y Disney Plus

JTBC en Corea del Sur y Disney Plus Actores: Jung Hae In y Kim Jisoo

Jung Hae In y Kim Jisoo Fecha de estreno: 18 de diciembre

Only One Person

Melodrama que muestra a Pyo In Sook como una mujer que no escucha consejos u opiniones de los demás. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Jo Shi Young.

Canal: JTBC

JTBC Actores: Ahn Eun Jin y Kim Kyung Nam

Ahn Eun Jin y Kim Kyung Nam Fecha de estreno: 20 de diciembre

When Flowers Bloom I Think Of TheMoon

Nam Young es un joven que trabaja como oficial de la era Joseon, él se encarga de atrapar a las personas que beban alcohol, pues en esa época estaba prohibido. Sin emabaro, Kang Ro Seo, una joven de familia noble, pero pobre, irá en contra de la ley para poder ayudar a su familia.

Canal: KBS2

KBS2 Actores: Yoo Seung-ho, Lee Hye-ri, Byeon Woo-seok y Kang Mi-na

Yoo Seung-ho, Lee Hye-ri, Byeon Woo-seok y Kang Mi-na Fecha de estreno: 20 de diciembre

The Silent Sea

Drama ciencia ficción que cuenta el futuro de la Tierra. Un equipo de investigadores es enviado a la Luna para explorarla y conocer más de las condicciones de vida, en dónde encontrarán varias sustancias peligrosas.

Canal: Netflix

Netflix Actores: Gong Yoo y Bae Doo Na

Gong Yoo y Bae Doo Na Fecha de estreno: 24 de diciembre

