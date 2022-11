El coconductor de ‘América hoy’, Edson Dávila, protagonizó una intensa discusión con la cantante y actriz colombiana, Milena Zárate, luego que ella llamara ‘vago’ a su manager.

Esto se dio cuando invitaron a Milena Zárate al programa para hablar sobre los pros y contras de trabajar con tu pareja. Minutos antes, el popular ‘Giselo’ confesó que su pareja lo apoya como manager.

Milena le advirtió que no mantenga vagos, pero Edson Dávila no soportó el calificativo que la integrante de ‘El gran show’ se atrevió a expresar.

“Mi amor, te voy a decir una cosa, a mí no me gusta mantener vagos. Así que ten cuidado con tu manager”, expresó Milena. Y de inmediato Giselo reacción.

“Ahorita la voy a poner en su sitio a Milena porque yo no tengo pelos en la lengua. Porsiacaso, es ingeniero, no es pelotero de segunda mano. Te metiste con el conductor equivocado, mi amor. Relájate, yo debería tener mi programa de espectáculo”, expresó Edson, al recordarle a Milena su pasada relación con el futbolista, Augusto ‘Tito’ Barrera.

Pero la actriz colombiana tampoco se quedó callada y respondió sin dudar al coanimador: “Eso es periódico de ayer, mi amor, de qué me estás hablando. Si no me acuerdo, no pasó, ya ni me acuerdo de eso, así que... ¿Te carga la cartera?”, arremetió.





