Una nueva entrega de “El dúo perfecto” llega este sábado 26 de octubre, con participantes que han destacado en anteriores galas, como Sandra Muente, Amy Gutiérrez, Vernis Hernández y Ángelo Fukuy.

El programa de canto y baile conducido por Gisela Valcárcel, también enfrentará en competencia a Mario Hart, Daylin Curbelo, Zumba, Briyit Palomino, Braulio Chappell, Pablo Heredia, Mayra Goñi, Nesti; entre otras figuras.

El piloto de autos y exparticipante de “Esto es guerra” señaló que la persona que le acompañará en la competencia de “El dúo perfecto” es alguien con quien se dice tendría una relación áspera, sin embargo, “todo fluyo en los ensayos”.

En una anterior entrega de “El dúo perfecto”, Amy Gutiérrez lenvantó la copa y espera hacerlo nuevamente. “Me siento más empoderada y quiero seguir cautivando al público. ¿Las críticas? No me afectan, a mí ya nadie me para”, dijo la joven cantante.

Quien amenaza con sorprender en su retorno a los escenario del programa de Gisela, es Sandra Muente. La cantante contó que ha llevado clases de baile, para demostrar que “soy una artista completa”.

Asimismo, Vernis Hernández señaló sobre su participación: “Me encanta esta nueva oportunidad porque siento que la temporada pasada me quedó mucho por demostrar. Mi público se quedó con ganas de ver más de mí. Además, ya se viene mi aniversario como solista y esta es una gran manera de celebrarlo”.

Braulio Chappell, quien participará por primera vez en el programa sabatino de América TV, considera que se trata de una “oportunidad maravillosa, es un paso más en mi carrera”.

“El dúo perfecta” se estrenará este sábado 26 de octubre a las 9:00 p.m. vía América TV.