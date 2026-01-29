El “fin” de Zaca TV, el auge de María Pía Copello: ¿Cómo queda el streaming peruano a inicios del 2026?

Los números ayudan a aterrizar la conversación. Entre el 20 y el 27 de noviembre de 2025, según métricas de Data Trip, compartidas con este diario por su representante Adatha Media, programas de conversación y variedades como “Habla Good” (canal Todo Good), “Ouke” (canal Carlos Orozco), “Somos lo que somos” (canal Zaca TV) y “Doble Sentido” (canal TVMOS) lideraban de forma consistente el ranking de programas de streaming en el Perú. Importaba que la gente tuviera la costumbre de escucharlos en vivo o cuando el programa ya haya quedado grabado (bajo demanda) en plataformas.

Dos meses después, el escenario cambia cuando Zaca TV suelta la bomba de las conductoras y suspende transmisiones. Solo en programas de entretenimiento en streaming, de estilo magazine o variedad (no noticieros ni canales de TV), el ranking de los 10 canales peruanos más vistos en vivo queda así: SATÉLITE+, Todo Good, Carlos Orozco, Pitucos Marrones, ZALO, ChiquiWilo, Los Malditos Podcast, Oh! Klam, Chocochifle Show y El Brayan Stiven.

En el promedio de espectadores por canal, entre el 20 y el 27 de enero de 2026, con la misma fuente de medición, TV Perú (el canal estatal) aparece como líder absoluto en transmisiones de streaming —bajo demanda y en tiempo real— dentro de una lista de 80 canales de Youtube, entre medios de comunicación y contenido independiente, con mayor cantidad de espectadores.

Son números incómodos para quienes decretan la muerte de la televisión: de alguna forma, los canales tradicionales siguen encontrando formas de convocar audiencia. Porque la TV, en rigor, no ha muerto. Está compitiendo. Por un lado, alguien busca nuevos conductores televisivos porque “todo en la televisión es cambiante”, como dijo a la prensa la productora Mariana Ramírez Del Pilar. Por el otro, María Pía Copello lanza un nuevo canal de Youtube con figuras que vienen tanto de la TV como del mundo digital, pues en su cartera también tiene a influencers jóvenes, como Pol Deportes y Dafonseca.

Para Man Ray, productor audiovisual y pionero del streaming con “Chicharrón de prensa”, no todo lo que se transmite en YouTube merece la etiqueta de streamer. “Para que algo sea streaming, tiene que haber varias condiciones. Uno, que sea en vivo. Otra, que haya interacción en tiempo real con quien genera el programa. Y que esa audiencia forme parte del programa, que no sea solo consumidora pasiva”, explica a este diario. Si no altera el ritmo ni el contenido del programa, dice, “eso es televisión” con pautas y estudios caros.

Desde su perspectiva, hoy las grandes figuras de la televisión solamente están migrando a internet, pero replicando esquemas antiguos. Cambia la plataforma, no siempre el lenguaje.

A los influencers les gusta la televisión

Hay influencers que rotan de la televisión a lo digital, y viceversa. Magaly Medina, el rostro con mayor rating de la televisión, sacó su podcast en Youtube en 2024. Ric La Torre pasó de TikTok a ser conductor de Panamericana y, luego, firmó con María Pía tras salir de “Ouke” en diciembre de 2025.

Aunque los influencers se muevan de la televisión al streaming, o al revés, la comunidad suscrita al canal dicta su métrica. Entre el 20 y el 27 de enero de 2026, los 10 programas de entretenimiento con más espectadores por emisión fueron “Ouke”, “Habla Good”, “La Manada”, “Guapotes”, “Oh My Good”, “Nadie se salva”, “Good Floro”, “Lostrostes”, “TQS” y “Siempre tarde”. (Fuente: Data Trip/Adatha Media)

N° Programa magazine o variedad Canal de Youtube (no señal de televisión) Espectadores por transmisión (20-27 de enero de 2026) 1 Ouke Carlos Orozco 13.357 2 Habla Good Todo Good 12.331 3 La Manada SATÉLITE+ 10.170 4 Guapotes Carlos Orozco 9.142 5 Oh My Good Todo Good 4.886 6 Nadie se salva Carlos Orozco 4.820 7 Good Floro Todo Good 4.022 8 Lostrostes Chiquiwilo 1.713 9 TQS Chiquiwilo 1.412 10 Siempre tarde ZALO 1.397

“La presencia de influencers en un programa de streaming es rentable siempre y cuando el programa ya esté posicionado”, señala Nicole Nunura, CEO detrás del semillero de influencers LAINAP. En proyectos nuevos, los esquemas de ganancia para los influenciadores cambia, pues puede haber pago salarial, copago o intercambio de tiempo por exposición. Monetización por contrato o campañas con marcas en redes sociales. Además, ningún acuerdo es automático y las fórmulas para entrar a un programa siempre cambian.

Este año, se nota que la comunidad de los influencers pesa más como marca, incluso para interés de un canal de Youtube. El rostro es igual al número de vistas. Hoy, para que un streaming atraiga auspiciadores, las marcas exigen un piso mínimo de comunidad —ejemplo: alrededor de 10.000 seguidores sumados entre plataformas— que funcione como garantía de audiencia real.

Beatriz Tagle, directora chilena de engagement y marketing en n6 y exproductora de América TV, lo resume así: “Estamos viviendo la exploción del Big Bang digital”. Para ella, streaming significa podcast, contenido grabado, transmisiones en vivo o publicado bajo demanda. “Antes había un horario, una programación y la gente tenía que guiarse de eso para ver la telenovela. Eso se acabó. Ahora la audiencia tiene el poder de programar cómo y cuándo consume el contenido que desea”, añade.

El problema, claro, es la copia. Muchos canales invierten en grandes sets, escenografías televisivas y equipos costosos para hacer un canal de Youtube, pero el alcance no necesariamente crece. Y al momento de evaluarlo, YouTube cambia sus métricas todo el tiempo: antes importaban los “me gusta”, hoy mandan las horas de reproducción del streaming. Somos, como dice Beatriz, “polvo y estrellas sin planetas consolidados”, todavía no hay reglas definidas en los contenidos digitales.

En lo digital, la copia mata

Mientras tanto, surgen alternativas. Gabriela Medrano, especialista digital con 14 años de experiencia, señala que Twitch y ahora Kick están capturando a creadores que apuestan por la interacción pura. TikTok, además, empieza a quitarle terreno a YouTube. La audiencia busca algo más íntimo, la búsqueda de “algo organizado, pero que también mantenga la realidad y la autenticidad”.

Así se ve la plataforma Kick. (Foto: Captura)

Aún así, el péndulo puede ir de regreso. Gabriela habla de una tendencia global llamada “desinfluenciación”. “A nivel global, las audiencias empiezan a cansarse de los influencers y quieren contenido más personalizado, más auténtico”, explica. Menos performance, más seguimiento de lo improvisado. Al menos por ahora. Kick, en ese sentido, representa el extremo. “Es una plataforma netamente de streaming”, dice Gabriela. Transmisiones de 5 horas o un día completo, la vida en tiempo real, con errores incluidos. No hay guion. No hay impostación tras el ‘luces, cámara, acción’. Y eso, para muchos, vuelve a ser atractivo.

Al final, cada espectador elige si prefiere el formato televisivo o algo que puede salirse del control. Por eso, aunque algunos programas peruanos se llamen “No somos TV”, los formatos en Perú todavía se parecen demasiado a una escenografía y una pauta de televisión. Tal vez el verdadero riesgo para 2026 —y para inversiones como la de María Pía— no sea perder audiencia, sino volver a lo mismo de siempre.