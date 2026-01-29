El “fin” de Zaca TV, el auge de María Pía Copello: ¿Cómo queda el streaming peruano a inicios del 2026?

Por Leslie A. Galván

La televisión y el streaming hoy se miran como dos personajes condenados a compartir escena, en este caso, Youtube. 2026 inició con una pausa de transmisiones del popular canal digital, Zaca TV, conducido por Domenico y Giacomo Benavides, quienes comunicaron la salida de las conductoras Michelle Oneto, Miranda Capurro y Salandela del programa “Somos lo que somos”. En el mismo mes, María Pía Copello, que se retiró del programa de televisión “Mande quien mande” (América TV) en 2025, presentó un nuevo canal en streaming, +QTV Network, con talentos de la escena televisiva, musical y deportiva, de talla tan masiva, como Daniela Darcourt, Paolo Guerrero y Karina Rivera. Es decir, se lanzó a dar la guerra.

