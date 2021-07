El cantante peruano, Emilio Jaime, ahora conocido como Emil, aseguró en una entrevista para el programa sabatino “Estás en todas” que le hubiera gustado ser futbolista.

Así lo dijo cuando estaba mostrando una fotografía que tiene en casa con toda su familia donde recordó los sueños que tenía de pequeño de ser futbolista. “Si no hubiera sido cantante hubiera sido futbolista, me gustaba mucho el futbol también”, dijo.

Emil contó que decidió mudarse a Colombia para iniciar desde cero porque sentía que su carrera en Perú se había estancado. “Ahora mi casa está en Colombia, en Medellín, y mis padres siempre me han apoyado”.

Aseguró que estar en el mundo de la música no es fácil y aconsejó a los que quieren pertenecer a ella tener mucha paciencia.

“Tienes que darle hasta la última gota de sudor en las cosas que tienes que hacer... Esta es una maratón de mucha paciencia”, agregó.

El cantante aseguró, además, que está tan ocupado con su carrera musical que no le queda tiempo para dedicarle al amor. “Desde que llegué a Colombia me he abocado a la música, es mi prioridad”, dijo.

null null

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del Show”: los conflictos de las participantes que desataron la polémica