El periodista deportivo Erick Osores hizo un mea culpa y se disculpó tras sus declaraciones racistas que le costaron duras críticas en redes sociales y una sanción por parte de América Televisión y Canal N.

En un nuevo video compartido en redes sociales, el conductor de televisión dijo que no iba a justificar sus declaraciones y, al pedir disculpas, no pudo contener el llanto.

“Es un día difícil, el rechazo a un video que no voy a calificar, porque no quiero escudarme. No me quiero escudar y excusar. De ninguna manera. No es mi intención ni mi estilo porque debo asumir el error”, manifestó el periodista en la transmisión vía Facebook.

“Me equivoqué. Pensaba ser fuerte, pero fallé feo. Quería ayudar a los chicos de las departamentales, que siempre los desprecian, con estereotipos, pero en la explicación los destruí. Quería ayudarlos, dejar en claro que no son lo que el mundo dice. Me rebelé, pero lo hice mal. Hice un estereotipo, fue torpe. No me di cuenta cuando lo estaba haciendo”, agregó Erick Osores.

Finalmente, Erick Osores señaló que se alejará de la televisión por un tiempo. “Me voy. Toca descansar”, precisó.

Recordemos que el periodista deportivo se vio envuelto en la polémica tras calificar a los dirigentes de las ligas departamentales con duros calificativos que fueron tomados por los usuarios de las redes sociales como racistas y discriminatorios. Incluso la Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones del conductor.