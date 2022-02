“Estamos muertos” (“All of Us Are Dead”), es la nueva serie surcoreana producida por Netflix, que promete ser la sucesora de la megaexitosa “El juego del calamar”. La trama de esta ficción de suspenso ya es la favorita de muchos, al punto de que los fanáticos esperan la confirmación de una segunda entrega.

All of Us Are Dead, es una historia que nos lleva a conocer una escuela que se convierte en el origen de una invasión zombie y que afecta a una localidad en Corea del Sur. Adolescentes lucharán por sobrevivir mientras ven cómo sus compañeros son víctimas de este virus de origen misterioso. Cada episodio está llendo de momentos increíbles, y además nos mantiene muy atentos a lo que pueda pasar con los protagonistas de la serie.

Si lo que buscas es más historias como la de “All of Us Are Dead” , estás en el sitio correcto. A continuación, te compartimos algunas producciones asiáticas con una trama similares que seguro te encatará verlas en la plataforma de Netflix.

Sweet Home

Sweet Home es una serie de terror apocalíptico que te encantará desde el inicio. La trama sigue a Cha Hyun-Soo, un estudiante de instituto que posee unos demonios internos que le ayudan a acabar con monstruos feroces que siembran el terror y amenazan a la humanidad siendo así la mejor oportunidad de supervivencia de sus vecinos.

Protagonistas: Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young

Año: 2020

Plataforma: Netflix

Nightmare Teacher

“Nightmare Teacher” es una serie surcoreana acerca de cosas misteriosas que ocurren en una escuela típica. Los alumnos caen en una seducción dulce y misteriosa en la que sus sueños se vuelven realidad, tan pronto como tienen los sueños.

Protagonistas: KLim so Hyun, Lee Min Hyuk, Uhm Ji Joon

Año: 2016

Plataforma: Netflix

Kingdom

El príncipe Chang Lee se involucra en una misión para investigar una misteriosa epidemia que ha llegado, en la que los enfermos se convierten en infectados, y que le lleva a descubrir que hay una verdadera amenaza en su nación: zombis.

Protagonistas: Joo Ji Hoo, Bae Doo Na, Ryu Seung Ryong

Año: 2019

Plataforma: Netflix

Hellbound

Serie surcoreana de terror sobrenatural, ambientada en un mundo donde a las personas se les puede decir que morirán y cuándo ocurrirá exactamente. Cuando se agota el tiempo, unos seres sobrenaturales aparecen en la Tierra para arrastrarles directamente al infierno.

Protagonistas: Yooh Ah In, Park Jung Min, Kim Hyun Joo

Año: 2021

Plataforma: Netflix