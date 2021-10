El exintegrante de ‘Esto es guerra’, Ignacio Baladán envió un mensaje de agradecimiento a sus fans y a la producción del reality de competencia por darle una oportunidad para ser parte del programa.

Así lo hizo, tras ser eliminado del reality en la última edición. Ignacio colgó un video en su cuenta de Instagram, para sus más de 2.4 millones de seguidores, en el que aseguró esperar su revancha, pero en los combatientes.

“Quería darme el tiempo para agradecer a ‘Esto es guerra’ porque yo me siento parte del programa, para mí es mi casa, si me costó irme ayer. Yo siento adentro mío que tendré mi revancha, obviamente si la tengo, la tendré en los combatientes porque a los guerreros no volveré”, expresó Ignacio Baladán con el rostro entristecido.

“Espero que muy pronto pueda volver y tener una chancecita más para tener mi revancha y agradecerles a todos, por todos estos años, a toda la gente de producción, a todos detrás de cámaras, seguimos grabando ‘La Academia’, solo quería decirles eso”, agregó el exguerrero.

Recordemos que Ignacio estaba en sentencia junto al capitán de los guerreros, Patricio Parodi, en el momento de la elección, Korina Rivadeneira fue la única que apoyó al joven empresario, por lo que quedó fuera del programa.

Ignacio Baladán se despide de EEG

