La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza reveló para sorpresa de propios y extraño que pidió a la producción del programa de competencia competir contra la combatiente Alejandra Baigorria.

Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos, donde explicó que prefiere enfrentarse con Baigorria porque quiere elevar su nivel de competencia.

“Ella es fuerte, pero yo también. Estoy dándole con todo. Yo pedí que me enfrenten con Alejandra Baigorria porque considero que con ella elevaré mi nivel. Además, me siento más tranquila porque hay códigos en la competencia, el tema de respeto y con ella me llevó muy bien”, reveló Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza aclaró que se está preparando físicamente para enfrentarse contra la empresaria de Gamarra debido a que la competencia está dura.

“Ambas somos muy competitivas y tenemos varias cosas en común. Ella tiene su tienda de ropa y yo también. Tenemos varias cosas en común con la patrona. La competencia está fuerte y dura, entonces siento que tengo que esforzarme un poco más y retomar los entrenamientos que tenía antes, por el cardio no me preocupo sino por la fuerza”, agregó la guerrera.

Rosángela Espinoza reveló que prefiere enfrentarse a Aleandra Baigorria.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón sobre denuncia a pareja