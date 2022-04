La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza cumplirá uno de sus más grandes metas que es terminar su carrera universitaria en Marketing. Todo estaría listo para la ceremonia de graduación que se realizará en junio de este año.

“Por fin porque supuestamente era el año pasado en diciembre, pero lo cancelaron. Ahora es confirmadísimo que será este año en junio”, contó Rosángela Espinoza para ‘América Espectáculos’.

Sacrificios para terminar su carrera

La combatiente recordó las dificultades y anécdotas que pasó para terminar su carrera y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones laborales con el reality de competencia.

“Me iba a las clases con torta en la cara (un juego de ‘Esto es guerra’). Justo ponían ese juego al final del programa, me lavaba al toque con toallita y me iba (a la universidad). Me decían: ‘qué tiene en el ojo’ o llegaba con el cabello con talco. Hasta con uniforme he llegado a mis clases, pero es así. Como les digo a mis seguidores, todo esfuerzo tiene su recompensa”, contó orgullosa

¿Dejará ‘Esto es guerra’?

La popular combatiente está planeando dar otro paso más en su carrera profesional y es que está evaluando estudiar una maestría en el extranjero, pero lamentablemente tendría que dejar ‘Esto es guerra’.

“Espero no dejar el programa. Es un tema de costo oportunidad, tienes que dejar algo (para obtener otra cosa) porque esto demanda mucho tiempo y yo quiero hacer mi maestría afuera, pero vamos a ver cómo va y si es así los voy a extrañar”, expresó emocionada.