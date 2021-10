El integrante de ‘Esto es guerra’, Said Palao aseguró que le gustaría, en el futuro, formar una familia con Alejandra Baigorria, siempre y cuando la relación vaya viento en popa como lo es ahora.

Así lo reveló el combatiente tras las grabaciones del programa dominical ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde hizo dupla con Mario Hart, y juntos se enfrentaron a Hugo García y Patricio Parodi, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche por América TV.

“A Alejandra le gusta mi forma de ser, la tranquilidad que le doy, también soy muy cariñoso”, señaló Said Palao, quien agregó sobre su futuro con ella: “En un futuro sí, si las cosas con Ale siguen yendo bien, como están yendo, todo va a caer por su propio peso, en un futuro sí pienso tener hijos y formar una familia”.

Mi mamá cocina mejor que la tuya

Sobre su participación en el reality de cocina señaló haberla pasado increíble al lado de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi y reconoció ser un buen cocinero en cambio Mario Hart “no sabe hacer nada en la cocina. Pensé que en pleno siglo XXI todos los hombres ya sabían cocinar, por lo menos, freír un huevo”, señaló entre risas.

Además, contó que logró pulir sus dotes culinarias en la pandemia del nuevo coronavirus y a veces engríe a Alejandra Baigorria con algún platillo.

“Me considero un buen cocinero, por eso no la tuvimos difícil, además, nos tocó competir con Hugo García y Patricio Parodi.... Ale no es de cocinar muy seguido, pero cuando cocina lo hace bien, yo le he cocinado un par de veces, mi fuerte son las parrillas”, manifestó el combatiente.

