"Esto es guerra": Facundo Antúnez llega al programa y ocurre lo inesperado| VIDEO

En la más reciente entrega de "Esto es guerra", María Pía Copello presentó a Facundo Antúnez como el nuevo participante del programa y su presencia generó gran expectativa en el resto de competidores.

Facundo Antúnez mide un 1. 90 m., es soltero, uruguayo y previamente ha participado en un reality en Argentina donde le decían “El semidiós de las mujeres”.

Cuando se mencionó el apodo, los demás participantes de ‘Esto es Guerra’ pusieron cara de incredulidad, pero lo cierto es que Facundo Antúnez llamó la atención tras realizar un baile.

Incluso, Facundo Gonzales dijo: “Le doy la bienvenida a Facundo Antúnez, bueno, pero quiero decir algo, argentino hay uno solo, Facundo hay uno solo y si él es semidiós, yo soy el dios de las mujeres”, lo cual sorprendió a su pareja Paloma Fiuza, pero continuó diciendo que “él era más guapo”.

Sin embargo, Antúnez despertó la ira de Gonzalez, luego que destacara la belleza de Paloma Fiuza. “Es muy linda, la verdad que me gustan las morochas”, fue el comentario que hizo el nuevo guerrero.

Al ver esto, Facundo Gonzales respondió: “Que no te impacten muchos sus ojos, porque te van a quedar en la nuca los ojos”.

Incluso, Fabio Agostini hizo un comentario en relación a la llegada de Antúnez. “Yo soy un titán a mí no me importa que me traigan uno de 1.90 o 1.89 metros. Y a él todavía le faltan 4 centímetros para ponerse a mi altura”, dijo.