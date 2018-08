"Esto es Guerra": Rafael Cardozo es el nuevo capitán de Los Guerreros | VIDEO

Nicola Porcella sufrió una luxación cuando participaba en uno de los circuitos durante la edición del miércoles de "Esto es guerra" y se confirmó que por ahora no podrá seguir siendo el capitán del equipo de Los Guerreros.

Pese a que Michelle Soifer auguró que “jamás” le darían la capitanía a Rafael Cardozo, Míster G anunció, primero, que hablaría 'seriamente' con los participantes de "Esto es Guerra" y luego anunció el nombramiento del brasileño como capitán.

“Desde hoy y hasta la recuperación del señor Nicola Porcella, la banda del capitán del equipo de los guerreros será para el señor, duela a quien le duela, Rafael Cardozo”, dijo Míster G durante la más reciente edición de "Esto es Guerra".

Los integrantes de Los Guerreros se mostraron contentos con la decisión de Mister G, pero María Pía Copello señaló que la decisión era "una broma de muy mal gusto", evidenciando que no considera que sea la mejor decisión que Rafael Cardozo asuma la capitanía.

Sin embargo, el capitán temporal de Los Guerreros solo tuvo palabras de agradecimiento. “Gracias por la confianza, yo sé que todos no están de acuerdo con mi capitanía, me voy a adelantar al comentario de Los Retadores y voy a decir que no me importa, yo sé que van a tener comentarios negativos”, expresó.

El brasileño Rafael Cardozo finalmente recibió con emoción la banda de capitán, a pesar de que ha tenido más de un altercado con la mayoría del equipo contrario de "Esto es Guerra".