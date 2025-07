Desde muy pequeña, Fátima Saldonid tuvo claro que lo suyo era la televisión. Cuando le preguntaban qué sería de grande, respondía: “Voy a trabajar en la tele”. Su hermano mayor, cómplice de sus sueños, la animaba a imaginarlo en voz alta. “Mira al techo —le decía—, estás junto a Pablo de Madalengoitia y Kiko Ledgard”. Así, con esa imagen poderosa y doméstica, nació una vocación que nunca se apagó. Hoy, tres décadas después —25 de ellas en TV Perú—, Fátima sigue hablando con respeto y gratitud de la pantalla que la vio crecer, aprender, caer y reinventarse.

“Siempre dije que iba a trabajar en televisión. No sabía cómo, pero lo sentía. Mi hermano me enseñó a creer, y eso me marcó para siempre”, recuerda la periodista y gestora cultural.

Su primera incursión fue a los 12 años, en “El show de July”, en Panamericana. “Era una de las niñas que bailaban. Fue mi primera escuela de disciplina televisiva. Grabábamos martes y sábados, y en el colegio seguía siendo la primera alumna”, cuenta con orgullo.

La actuación vino después. Participó en dos telenovelas: “Tribus de la calle” y “Boulevard Torbellino”.

“Cuando terminé el colegio estudié teatro en el Club de Teatro de Lima. Quería ser actriz. A los 14 actué en una obra en el Teatro Británico sobre jóvenes y su realidad. Estaban Marco Zunino, Marcelo Rivera... Fue una época intensa”. Pero la vida —como suele ocurrir— le ofreció un giro inesperado: el arte la llevó a la gestión cultural.

“Me enamoré de la cultura peruana, de su gastronomía, su gente. Ya no quería solo representar personajes; quería contar historias reales. Quería visibilizar lo nuestro”, afirma. Así, empezó a trabajar en municipalidades y luego ingresó al Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), donde organizaba eventos culturales. Fue ahí donde Lucho Repetto, entonces director de Cultura, le propuso conducir un programa en TV Perú. Y con eso nació su segunda vida en la televisión.

“Mi primer programa en TV Perú se llamó ‘Nuestro pasado tiene futuro’. Era sobre museos, pero también era sobre la identidad, sobre lo que somos. De ahí no me fui más”, refiere.

Vinieron luego “Miski Takiy”, “A jugar”, “Aprendo en casa,” campañas como “Lectura en parques” y hoy “Miradas”, un espacio donde conversa con profundidad y sensibilidad con los protagonistas del país.

Fátima Saldonid estuvo al frente del programa infantil "A jugar". (Foto: archivo personal de Fátima)

“‘Miradas’ llegó en una etapa de madurez. No sé si hubiera podido conducirlo antes. Hoy tengo la empatía y la pausa que exige escuchar de verdad”.

Aprender jugando

Uno de sus proyectos más entrañables fue “A jugar, programa infantil” que condujo durante más de seis años. “Quería que los niños conozcan la identidad nacional desde el juego. Tenía personajes como una llama y un gallito de las rocas, y los niños artesanos eran premiados. Viajamos por todo el Perú, recogiendo sus historias, sus costumbres. Fue mágico”.

Durante la pandemia, su voz se convirtió en un refugio para miles de niños. Condujo la franja de inicial de “Aprendo en casa”, incluso cuando el virus la golpeó por segunda vez.

"A jugar" fue un programa que estuvo seis años al aire. (Foto: archivo personal de Fátima)

“Estuve muy grave. Con oxígeno. No había camas UCI. Pero seguí grabando. Los niños me mandaban audios llorando. Yo también lloraba. Me sanaron. Me sostuvieron. Era un lazo emocional muy fuerte”, confiesa conmovida.

Pero Fátima no solo ha hecho televisión para niños. Fue la única periodista mujer que acompañó la gira papal de Francisco en el 2018.

“Subí a mis redes que si alguien quería que le pidiera algo al Papa, me lo dijera. Recibí más de 2000 nombres y peticiones. Las llevé todas. Cuando en Chile se enteraron, me entrevistaron por todos lados. Decían: ‘¿Cómo fui al Papa con una lista?’”.

Fátima fue la única mujer que acompañó la gira papal de Francisco en el 2018. (Foto: archivo personal de Fátima)

Compromiso sin etiquetas

A pesar de los múltiples cambios políticos e institucionales, Fátima se ha mantenido firme en TV Perú. ¿Cómo se sobrevive tanto tiempo en la televisión pública? Su respuesta es directa: “Entendiendo que uno no está por los gobiernos, sino por la institución. Este es el sueño de mi vida. Siempre vengo de buen humor, con buena actitud y dando el 1000%”.

Asegura que esa permanencia no ha sido fruto del azar, sino del compromiso sostenido con su preparación. “Además de estudios de comunicación, tengo dos maestrías. Yo respeto la pantalla. Y la mejor forma de hacerlo es estudiar, estar preparada”, afirma. Y en ese camino, ha hecho de todo: programas infantiles, culturales, políticos y sociales. “No tengo etiquetas —remarca—, tengo vocación”.

Fátima no aspira a un cargo político, pero tiene claro que la política no empieza en el Congreso ni termina en una elección. “No tengo interés en postular”, afirma sin rodeos, “pero creo que todos debemos hacer política desde donde estemos”. Para ella, el compromiso está en su oficio: “Informar bien, con responsabilidad, para que otros puedan tomar decisiones conscientes. Eso también es hacer política. Eso también es construir democracia”.

Fátima Saldonid ha construido un legado silencioso y sólido. Ha sido rostro, voz, conciencia y memoria de una televisión que construye un país. Y a 25 años de haber ingresado a TV Perú, sigue caminando con firmeza y diciendo: “Este sigue siendo el sueño de mi vida”.