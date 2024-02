¡La echó! Estrella Bereche, excompañera de Pamela Franco en la agrupación Alma Bella, aseguró que la cantante y el futbolista Christian Cueva tuvieron un romance extramatrimonial hace algunos años.

Mediante una entrevista con Magaly Medina, emitida el 7 de febrero y grabada en secreto por su producción, Bereche relató que Pamela Franco les comentaba detalles de la relación que tenía con el exseleccionado peruano.

“En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras [...] ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba dejar”, sostuvo Bereche.

Christian Cueva trataba mal a Pamela Franco, según ex Alma Bella





Según Estrella, Franco le contaba a sus compañeras los detalles de su romance con Cueva debido a que tenía intenciones de desahogarse por la forma en que el futbolista la trataba.

“Siempre la escuchaba, es más, la veía discutir con él por teléfono, no sé por qué discutían, el tema en sí, pero yo la he visto llorar por la situación, porque creo que no la trataba muy bien él”, complementó.

Cabe precisar que, la todavía esposa de Christian Cueva acusó a Pamela Franco de haberse metido en la relación que ella tenía con el futbolista.

Pamela Franco también ha sido víctima de una infidelidad por parte de su expareja, el cantante Christian Domínguez, quien tuvo dos romances clandestinos (que fueron hechos públicos), el primero con Mary Moncada y el segundo con la joven Alexa Samamé.

¿Quién es Estrella Bereche?





Estrella Bereche es una cantante peruana de 30 años que integró la agrupación Alma Bella, del productor peruano Nilver Huarac. Ha participando en programas de televisión como La voz Perú. También integró el trío Los Kipus, en donde cantaba música criolla.

La artista tuvo, según Magaly Medina, enfrentamientos con Pamela Franco debido a celos profesionales, que habrían motivado en la ex de Christian Domnguez, acoso laboral contra Bereche.

Bereche aseguró que desea hablar con Pamela López, expareja de Christian Cueva para contarle los detalles del romance clandestino que habría tenido el futbolista con Pamela Franco, sin embargo, sus declaraciones fueron trascendidas en televisión nacional por la comunicadora Magaly Medina.