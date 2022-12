El integrante de ‘Esto es guerra’, Fabio Agostini, salió en defensa de Said Palao, luego de que este último protagonizara un ampay donde se ve tomando de la cintura a una joven modelo. Según el modelo español, Said tiene la conciencia tranquila.

“Said no conoce a la chica y encima me están involucrando a mí haciéndome cargamontón y yo no he hecho nada. Yo estoy disfrutando mirando al escenario dándoles la espalda. Said lo único que hace es pasar por detrás porque tenemos las bebidas en una esquina, la agarra para decirle una cosa en el oído un segundo y se fue. No quieren poner el video completo porque no les conviene”, aseveró Fabio Agostino.

El ‘combatiente’ pidió que pasen el video completo debido a que realmente no pasó nada entre Said y la joven modelo con la que ampayada y a quien aseguró no conoce.

“Fue un ‘hola y adiós’ y todos disfrutamos de la fiesta y nada más. Y de repente al día siguiente pasa todo este rollo increíble. Y Said menos, yo hablé más con ella que tampoco pasó nada”, explicó fastidiado el modelo español.

“Dicen que yo lo estoy tapando, pero era un escenario gigante... No hay nada que ocultar, Said está tranquilo. Si hubiera hecho algo estaría un m... pero Said tiene la conciencia tranquila. Lo único mal rollo es explicarle a Baigorria que esté tranquila, que no ha pasado nada”, añadió.