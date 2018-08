No se lo esperaba. J Balvin ha sorprendido a más de uno en Facebook con la dura confesión que dio sobre su sexualidad. El cantante colombiano se encontraba en entrevista con la periodista Vicky Dávila de La W Radio y dentro de los temas que se tocaron le preguntaron si era homosexual.

"Es que yo me río, ¿sabes? porque disculpa no pedida, culpa manifiesta. (…) Si yo fuera gay, yo sería la reina del reggaeton, pero a mí me encantan las mujeres (…) Es chistoso, a mí me da es más bien risa".

Esta pregunta se dio debido a que fue relacionado con un integrante de Piso 21, hecho que negó totalmente frente a la periodista y a los miles de seguidores que estaban conectados a la transmisión en vivo que se estaba dando en Facebook.

Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 11 de Ago de 2018 a las 12:10 PDT

Otro de los temas que tocó en esta entrevista de más de media hora es sobre la depresión que sufrió. J Balvin confesó el duro momento que vivió cuando tuvo esta enfermedad y ha sido uno de los problemas que ha tenido que enfrentar a diario.

El cantante explicó que esto pasa debido a un desbalance químico que tiene el cerebro y que muchas personas desconocen lo que está pasando y piensan que solo están tristes.

Balvin confesó en la entrevista que esta situación le ha dado mucha tolerancia para entender los casos de suicidio que ha escuchado, porque la mayoría de las personas no saben que están enfermas.

Para finalizar la entrevista el cantante aseguro que quiere romper con ese falso mito de que si visitas a un siquiatra es porque estás loco y para entender que esto no es así falta mucha más información.