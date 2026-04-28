Ha pasado un mes desde que el actor y cómico Manolo Rojas falleció. Por esa razón, sus familiares y amigos decidieron celebrar una misa en conmemoración del primer mes de su fallecimiento este lunes 27 de abril en el Santuario de Santo Domingo, en el Centro de Lima.

A este homenaje acudieron diversas personalidades del mundo de espectáculo, no solo para recordar al actor, sino para acompañar a los familiares. Luego de concluida la misa, Manuel Rojas Alayo, su hijo, recibió las condolencias de los fanáticos de su padre.

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Durante toda la ceremonia, Manolo Rojas era homenajeado a través de un cuadro en el que lucía un traje color blanco. “Estoy reconfortado porque mi papá se sentía acompañado por sus amistades, sus familiares que han venido de Huaral, hay gente de Cañete también y familiares que han venido de muy lejos”, manifestó Manuel para RPP.

“Siempre lo tenemos presente y ahora más que nunca porque él mantiene su legado intacto y feliz por todo el cariño que estamos recibiendo”, agregó el hijo del cómico.

Hernán Vidaurre y Los Chistosos / VIOLETA AYASTA

Por otro lado, el descendiente de Manolo recordó Gózate, la canción póstuma de su padre, que lo lleva a disfrutar de la vida como su padre le aconsejaba.

“Él decía siempre: ‘gózate de la vida, disfruta porque mañana. el día que tú te vayas, no te harán ni misa’. Es decir, que la gente muchas veces se olvida, pero lo importante es que dice que no se muere quien se va, se muere de quien se olvida. Y nosotros, mantenemos un recuerdo vivo y presente este día conmemorando un mes de su partida”, finalizó.