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Los restos de Manolo Rojas fueron sepultados un 29 de marzo en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Foto: captura RPP
Los restos de Manolo Rojas fueron sepultados un 29 de marzo en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Foto: captura RPP
Por Redacción EC

Ha pasado un mes desde que el actor y cómico Manolo Rojas falleció. Por esa razón, sus familiares y amigos decidieron celebrar una misa en conmemoración del primer mes de su fallecimiento este lunes 27 de abril en el Santuario de Santo Domingo, en el Centro de Lima.

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