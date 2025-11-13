El actor peruano Aníbal Lozano, quien ha destacado en festivales internacionales con los cortometrajes 'Alienación’ y 'Ovejas y Lobos’, celebra ahora el estreno de 'Chavín de Huántar’. Además, asume un nuevo desafío al prepararse para interpretar a José Olaya en su próximo protagónico cinematográfico, que iniciará su rodaje el 11 de diciembre.

“Es motivante la buena audiencia que está teniendo la película. Es de esos proyectos en los que me gusta ser parte por su valor no solo artístico, sino también histórico. Es importante que las nuevas generaciones se informen sobre los años de muerte que sufrió nuestro país, para que estemos vigilantes y no se vuelvan a repetir”, dijo el actor.

Respecto a su próxima interpretación del héroe nacional, en el film “Olaya”, Lozano destaca el compromiso que este papel exige: “Es un honor para mí, pero sobre todo soy consciente de la gran responsabilidad que conlleva interpretar a un héroe nacional”.

Para luego añadir: “No solo me estoy preparando emocional e históricamente, sino también físicamente desde inicios de año. Es un personaje que demanda mucha preparación y lo estoy disfrutando. Probablemente sea el personaje más importante de mi carrera al día de hoy”.

José Olaya con Anibal Lozano